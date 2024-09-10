أسهم التكنولوجيا خارج حسابات بيانات التضخم

تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، أمس، عشية صدور بيانات هامة عن التضخم بالولايات المتحدة، والتي قد تعزز الرهانات على حجم خفض متوقع لسعر الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 18 سبتمبر.

وتراجع مؤشر الصناعي 86.9 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 19.5 نقطة، ونزل مؤشر المجمع 65 نقطة . وقام المستثمرون بشراء أسهم التكنولوجيا بعد انخفاضها الأخير وحاول المستثمرون استعادة موطئ قدمهم بعد بداية صعبة في سبتمبر.

وارتفعت أسهم إنفيديا وأمازون بنسبة 0.6% و 2.4% على التوالي. وأضافت أسهم مايكروسوفت 2.4%. ارتفعت شركة منصة السحابة أوراكل 10% بعد نشر نتائج الربع الأول المالي التي تجاوزت التوقعات والإعلان عن شراكة مع Amazon Web Services لتقديم خدمات قواعد البيانات.

وكانت أسهم التكنولوجيا تكافح مؤخراً، حيث خسر صندوق SPDR للقطاع التكنولوجي المختار (XLK) حوالي 7.5% هذا الربع. وتأتي هذه التحركات بعد أن تخلص المتداولون من الأصول الخطرة الأسبوع الماضي - وسط تداعيات أوسع نطاقاً للسوق - بسبب المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، شهدت المتوسطات الرئيسية يوم الاثنين ارتفاعاً بأكثر من 1% في جميع المجالات.

ويراهن المستثمرون أيضاً على أن خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و 18 سبتمبر قد يساعد في تهدئة المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد.

ويركز المتداولون على تقريرين اقتصاديين رئيسيين من المرجح أن يكونا المحفزين التاليين للأسهم. من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس اليوم، يليه مؤشر أسعار المنتجين غداً.

الأوروبية

من جهة ثانية، تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعد ارتفاعها واحد بالمئة في الجلسة السابقة، بينما يحلل المستثمرون مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية انتظاراً لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.54%، كما تراجع داكس الألماني 0.96% وكاك الفرنسي 0.42%، وفوتسي البريطاني 0.77% .

وكانت أسترازينيكا أكبر الخاسرين على المؤشر وهبط سهمها خمسة بالمئة، بعدما أظهرت نتائج دراسة مفصلة أن دواءها التجريبي لعلاج سرطان الرئة لم يحسن بشكل كبير النتائج العامة لبقاء المرضى على قيد الحياة.

وتراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية واحداً بالمئة.

ونزل مؤشر داكس الألماني بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في البلاد إلى اثنين بالمئة في أغسطس.

وأظهرت بيانات العمل في بريطانيا أن متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء الحوافز، ارتفع 5.1 بالمئة عن العام السابق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يوليو.

وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2 بالمئة.

وتلقى المؤشر دعماً من مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا. وارتفع سهم كابجيميني 4.1 بالمئة، وزاد سهم ساب 0.8 بالمئة على التوالي بعد إعلان شركة أوراكل نتائج مبهرة.

ونزل سهم شركة أمبليفون لصناعة أجهزة السمع خمسة بالمئة بعدما قالت شركة أبل إن سماعاتها الجديدة (إيربودز) يمكن أن تساعد على السمع.

اليابانية

إلى ذلك، هبط مؤشر نيكاي الياباني للجلسة السادسة على التوالي، أمس، وسط حذر بين المستثمرين قبل تقرير التضخم في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية الشهر الجاري.

وأغلق مؤشر نيكاي على انخفاض 0.16 بالمئة إلى 36159.16 نقطة، وذلك بعد أن ارتفع بنحو 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الأقل سعراً بعد عمليات بيع واسعة في الآونة الأخيرة.

وتترقب الأسواق حالياً تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض 0.35 بالمئة إلى 2576.54 نقطة، في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي.

وهبط سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.59 بالمئة، فيما خسرت شركة تيرومو لصناعة المعدات الطبية 3.19 بالمئة.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا مع ارتفاع سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في إنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.53 بالمئة في مكاسب هي الأكبر على المؤشر نيكاي.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 1.96 بالمئة.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفعت أسهم 86 منها وانخفضت أسهم 138، واستقر سهم واحد.

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