«بي إم دبليو» تسحب 1.5 مليون سيارة وتخفض أهدافها السنوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
اضطرت شركة ((بي إم دبليو)) الألمانية لصناعة السيارات إلى خفض أهدافها السنوية بسبب خلل في نظام مكابح مركباتها دفع بالمجموعة إلى إجراء عمليات سحب أو وقف تسليم يطال 1.5 مليون سيارة. وتتعلق المشاكل بنظام الكبح الذكي (IBS) المرتبط بـ((مورّد)) لم تكشف ((بي إم دبليو)) اسمه أو تفاصيله الفنية. وبنتيجة عمليات السحب هذه، يُتوقع في 2024 أن تشهد عمليات تسليم سيارات بي إم دبليو ((تراجعاً طفيفاً)) على أساس سنوي.
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