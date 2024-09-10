«بي إم دبليو» تسحب 1.5 مليون سيارة وتخفض أهدافها السنوية

اضطرت شركة ((بي إم دبليو)) الألمانية لصناعة السيارات إلى خفض أهدافها السنوية بسبب خلل في نظام مكابح مركباتها دفع بالمجموعة إلى إجراء عمليات سحب أو وقف تسليم يطال 1.5 مليون سيارة. وتتعلق المشاكل بنظام الكبح الذكي (IBS) المرتبط بـ((مورّد)) لم تكشف ((بي إم دبليو)) اسمه أو تفاصيله الفنية. وبنتيجة عمليات السحب هذه، يُتوقع في 2024 أن تشهد عمليات تسليم سيارات بي إم دبليو ((تراجعاً طفيفاً)) على أساس سنوي.

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