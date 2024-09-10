Wednesday, 11 September 2024 04:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«بي إم دبليو» تسحب 1.5 مليون سيارة وتخفض أهدافها السنوية

9/10/2024 7:27:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اضطرت شركة ((بي إم دبليو)) الألمانية لصناعة السيارات إلى خفض أهدافها السنوية بسبب خلل في نظام مكابح مركباتها دفع بالمجموعة إلى إجراء عمليات سحب أو وقف تسليم يطال 1.5 مليون سيارة. وتتعلق المشاكل بنظام الكبح الذكي (IBS) المرتبط بـ((مورّد)) لم تكشف ((بي إم دبليو)) اسمه أو تفاصيله الفنية. وبنتيجة عمليات السحب هذه، يُتوقع في 2024 أن تشهد عمليات تسليم سيارات بي إم دبليو ((تراجعاً طفيفاً)) على أساس سنوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN10092024000110011019ID1108659777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث