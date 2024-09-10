مركز دبي للسلع المتعددة يطلق مركز الذكاء الاصطناعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي كأحدث منصة ابتكار في دبي، بهدف تعزيز الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته العملية التي تواكب احتياجات حياتنا اليومية، مع التركيز على توسيع نطاق استخداماتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلال حفل الافتتاح، أطلع مسؤولو مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 60 ضيفاً من كبار الشخصيات والمسؤولين، بما في ذلك خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالإضافة إلى وزراء حكوميين، وممثلين عن السفارات، وشركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وأصحاب المصلحة في القطاع، على ما يقدمه المركز الجديد من باقة واسعة من الخدمات والمزايا الفريدة.

التزام بالريادة

وأكد خلفان بالهول التزام دبي والإمارات بتحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031 من خلال ((استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي)).

وأشار إلى أن افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يمثل محطة هامة في تحقيق هذا الهدف، من خلال خلق بيئة جاذبة للشركات الجديدة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

ويشكل مركز الذكاء الاصطناعي، الذي يمتد على مساحة طابقين في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في برج أبتاون، جزءاً محورياً ضمن منظومة متكاملة عصرية تضم مراكز تكنولوجية متطورة مثل مركز كريبتو ومركز الألعاب.

وسيوفر المركز بيئة عصرية ومتطورة، تضم مرافق عالمية المستوى، مثل مساحات العمل المشتركة المتقدمة، وغرف الاجتماعات المتطورة، بالإضافة إلى صالة عرض حصرية لعرض حلول الذكاء الاصطناعي.

ويضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 50 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك AMD وAutel Robotics وHIKVISION وLaipic وQX Lab AI.

وفي إطار ما يقدمه مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة من خدمات نوعية وقيمة كبيرة، قام المركز بتوقيع شراكات مع عدد من المؤسسات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

إذ ستقوم Builder، الشركة العالمية المتخصصة في تطوير البرمجيات والتطبيقات، بدعم الشركات المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة ومساعدتها في تطوير تطبيقات قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ومن جهة أخرى، ستتولى شركة AcceleratorGCC التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إدارة برامج المسرعات وفرص دخول السوق، بهدف جذب وتوسيع نطاق أفضل حلول الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، سيستضيف مركز دبي للسلع المتعددة وشركة AcceleratorGCC على هامش معرض ((إكسباند نورث ستار)) المقام في دبي خلال شهر أكتوبر، مسابقة متميزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بجوائز مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي، بهدف توسيع نطاق استخدام حلول الذكاء الاصطناعي العملية التي تركز على الاستدامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

إمكانات مذهلة

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: ((في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيضيف أكثر من 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، فإن إمكاناته المذهلة ودوره المؤثر في التجارة العالمية وسلاسل التوريد والأعمال باتت واضحة وجلية.

وانطلاقاً من هذا الزخم الكبير، سيوفر مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة للشركات والمستثمرين والشركاء نظاماً بيئياً على مستوى عالمي يمكنهم من خلاله الاستفادة من أفضل الخدمات وحلول الذكاء الاصطناعي.

وبينما نواصل توسيع نطاق تبني وتطبيق هذه التقنيات المتطوّرة وجذب مزودي خدمات جدد، فإن المكاسب المحققة ستشمل جميع الشركات، سواء كانت متخصصة في الذكاء الاصطناعي أو غيره، ما سيضمن تحقيق تأثير إيجابي مضاعف على مجتمع الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة ومجتمع الأعمال بصفة عامة)).

ومن جانبه، قال ساشين دِف دوغال، مؤسس ورئيس شركة بيلدر. إيه آي (Blockchain): ((نحن متحمسون للغاية للشراكة مع مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة لتقديم حلول ذكاء اصطناعي عملية وفعالة لمجتمع الأعمال في المركز وفي دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أشار تقرير ((مستقبل التجارة)) 2024 الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة إلى التأثير النوعي للذكاء الاصطناعي على مشهد التجارة العالمية، والذي من المتوقع أن تتسارع وتيرته خلال السنوات القليلة المقبلة. ويعود ذلك إلى التقدم الكبير المحقق في قدرات الحوسبة، وزيادة تدفقات البيانات العالمية، إلى جانب الابتكارات المتواصلة في خوارزميات التعلم الآلي.

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