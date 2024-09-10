اقتصادية رأس الخيمة تعفي منتسبي «الواعد الصغير» من رسوم الترخيص

(MENAFN
- Al-Bayan)
برعاية وحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، استضافت دائرة التنمية الاقتصادية منتسبي برنامج الواعد الصغير في نسخته الثالثة، ويعد البرنامج من أبرز المبادرات الناجحة التي أطلقتها الدائرة منذ 3 أعوام، ويهدف إلى بناء جيل واعد رواد الأعمال الموهوبين والقادرين على دخول عالم الأعمال.
وكشفت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، عن منح المنتسبين لبرنامج الواعد الصغير حق تملك ((رخصة الغد)) معفاة من الرسوم لمدة 3 سنوات، في إطار الدعم المقدم لهم، حيث شرعت الدائرة بتقديم استشارات أعمال لمجموعة من الواعدين لضمان تحديد أنشطتهم التجارية بشكل مناسب ومباشرة عملية إصدار الرخصة. وشملت المرحلة الأولى ترخيص 7 واعدين من الطلاب والطالبات في مختلف الأنشطة التجارية.
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