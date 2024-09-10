اقتصادية رأس الخيمة تعفي منتسبي «الواعد الصغير» من رسوم الترخيص

برعاية وحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، استضافت دائرة التنمية الاقتصادية منتسبي برنامج الواعد الصغير في نسخته الثالثة، ويعد البرنامج من أبرز المبادرات الناجحة التي أطلقتها الدائرة منذ 3 أعوام، ويهدف إلى بناء جيل واعد رواد الأعمال الموهوبين والقادرين على دخول عالم الأعمال.

وكشفت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، عن منح المنتسبين لبرنامج الواعد الصغير حق تملك ((رخصة الغد)) معفاة من الرسوم لمدة 3 سنوات، في إطار الدعم المقدم لهم، حيث شرعت الدائرة بتقديم استشارات أعمال لمجموعة من الواعدين لضمان تحديد أنشطتهم التجارية بشكل مناسب ومباشرة عملية إصدار الرخصة. وشملت المرحلة الأولى ترخيص 7 واعدين من الطلاب والطالبات في مختلف الأنشطة التجارية.

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