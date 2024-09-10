فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025

برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أعلن برنامج جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار تكريمه للابتكار في قطاع الأعمال على امتداد 18 دولة، عن بدء فتح باب الترشيح للدورة الخامسة للجائزة لعام 2025، في كل فئات الجائزة، وستواصل إدارة الجائزة تلقي طلبات الترشيح حتى السادس من نوفمبر 2024، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائزها الذهبية والفضية والبرونزية 16 يناير 2025، فيما تقرر توزيع الجوائز على الفائزين في حفل مهيب، تستضيفه إمارة رأس الخيمة 22 فبراير 2025.

وأوضح القائمين على الجائزة أن الدورة الخامسة ستشهد ضم فئات جديدة للاستدامة، حيث ستمنح الجائزة للأفراد والفرق والمؤسسات، على إنجازاتها في تخطيط وتحقيق أهداف الاستدامة، على مستوى المؤسسة أو القطاع أو الدولة، كذلك تضم الفئات الجديدة أفضل مدير مالي مبتكر، وأفضل مدير عمليات، وأفضل مدير منتج، وأفضل مدير مبيعات، وأفضل قائد استدامة، وأفضل قائد تكنولوجي، وتدخل هذه الفئات ضمن فئات الجوائز الفردية للمحترفين، بالإضافة إلى فئات جديدة أخرى، كجائزة الابتكار في الذكاء الاصطناعي ((AI))، والتعلم الآلي ((AL))، وجائزة الابتكار في الواقع الافتراضي والمعزز ((VR/AR))، وجائزة الابتكار في تكنولوجيا التعليم ((EdTech))، إضافة إلى أفضل فريق تكنولوجي مبتكر لهذا العام، والتي تم إضافتها إلى فئات التكنولوجيا.

وأكدت إدارة الجائزة أنه يحق للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة الكبيرة والصغيرة بالمشاركة، وتقديم أي عدد من الترشيحات والفئات للجائزة، بالدول الـ 18 المستهدفة بالجائزة وهي: الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، البحرين، قطر، الأردن، عمان، تونس، الجزائر، المغرب، العراق، تركيا، لبنان، سوريا، فلسطين، اليمن، إيران، وتخضع الترشيحات المقدمة للتقييم والتحكيم من قبل اللجان المُشكلة باللغتين العربية والإنجليزية، تضم أكثر من مائة محكم، يتم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم وفق أعلى المعايير والتحكيم الدولية، ومن يرغب بالمشاركة بلجان التحكيم يمكنه التقديم، خلال الرابط الإلكتروني. وأشار برنامج جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن دليل الجائزة متوفر عبر الموقع الإلكتروني.

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