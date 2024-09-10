18 % نمو صافي أرباح «دييز» للنصف الأول 2024

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز))، نتائج عمليات ((دييز)) للنصف الأول من عام 2024، والتي أظهرت نمواً متميزاً عبر مجموعة من مؤشرات الأداء الاستراتيجية مدفوعاً بمعدلات الإشغال المرتفعة والأداء القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، ما يرسخ مكانة السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها والمتمثلة في المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون و((دبي كوميرسيتي)) في قلب المنظومة التجارية والاقتصاد غير النفطي لإمارة دبي.

وأظهرت النتائج تحقيق ((دييز)) نمواً بنسبة 12% في إجمالي الإيرادات، وبنسبة 18% في صافي الأرباح، وبنسبة 7% في الأرباح التشغيلية، وذلك في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنتائج المعلنة مع نهاية عام 2023، لتواصل ((دييز)) مع هذه النتائج نموها المطرد والمستدام.

وتتزامن هذه النتائج مع تسجيل ((دييز)) نمواً في إجمالي عدد الشركات التي تتخذ من المناطق الاقتصادية المنضوية تحت مظلة السلطة مقراً لها ولعملياتها المحلية والإقليمية والعالمية، حيث سجلت نمواً بنسبة تتجاوز الـ 4% بنهاية النصف الأول من العام 2024، وذلك مقارنة مع نهاية العام 2023، إذ تحتضن ((دييز)) حالياً أكثر من 78 ألف موظف متخصص بزيادة تبلغ نسبة 12% على العام الماضي.

ترجمة واقعية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: إن نتائج الأداء التشغيلي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في النصف الأول من العام الجاري، هي ترجمة واقعية وانعكاس لمدى التزامها الثابت بالتطوير الدائم لمناطقها الاقتصادية، بما يواكب جهود إمارة دبي الحثيثة الرامية إلى تحقيق الريادة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المناطق الاقتصادية الحرة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأضاف سموه: ((إن هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد من جديد حرص ((دييز)) على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز المكانة المرموقة والمتنامية لإمارة دبي كمركز محوري في حركة التجارة العالمية ووجهة استثمارية جاذبة، بسبب نموذجها الاقتصادي الشامل والمتكامل، الذي يمتاز بمرونته الفائقة وحوافزه المتميزة، والتي تتيح للشركات فرص استثمارية لتأسيس وتطوير واستمرارية الأعمال ونموها المستدام، وهو ما يندرج في إطار سعينا لزيادة مساهمة المناطق الاقتصادية التابعة لـ ((دييز)) في تحقيق مستهدفات البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، ودعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 وطموحها لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم)).

فرص واعدة

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز)): ((إن هذه الإنجازات التي تحققها ((دييز)) هي نتيجة طبيعية ومدروسة، وثمرة السياسات الاقتصادية الحكيمة والطموحة التي تنتهجها إمارة دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، والتي تقوم على صناعة الفرص الواعدة وإتاحة الحوافز وتوفير المزايا الجاذبة، واستشراف المستقبل والتطلع الدائم نحو المستقبل، والسعي المتواصل نحو تحقيق الريادة في مختلف القطاعات الحيوية)).

وأضاف : ((تحرص ((دييز)) على مواصلة تحقيق الإنجازات النوعية والقفزات المتتالية في نتائج أرباحها التشغيلية وإجمالي إيراداتها بوتيرة تصاعدية ثابتة، وهي ماضية قدماً في تحسين الجاذبية الاستثمارية لمناطقها الاقتصادية الثلاث والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وزيادة مكتسباتها الاقتصادية وتحفيز تجارتها الخارجية غير النفطية، وصولاً إلى ترسيخ سمعة دبي كمدينة رائدة عالمياً ووجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار بكل أشكاله)).

وقشهد مطلع العام الجاري اعتماد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الاستراتيجية الجديدة للسلطة، والرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال الاستثمار بكل فئاته وأنواعه، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة محاور وتوجهات استراتيجية هي ((التميز)) و((النمو)) و((الإثراء)).

كما شهد النصف الأول من عام 2024 تقديم ((ساندبوكس))، البرنامج المخصص لتسريع نمو الأعمال والمشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا، والتابع لشركة ((أوراسيا كابيتال))، الذراع الاستثمارية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) تمويلاً لـ 7 شركات ناشئة بقيمة 570 ألف درهم لكل منها، وذلك بعد نجاحها في تجاوز البرنامج الذي تلقى أكثر من 1500 طلب. كذلك، بدأت السلطة بالتعاون مع ((أرامكس))، الشركة المتخصصة في الخدمات اللوجستية، اختباراً تجريبياً لنظام التوصيل الروبوتي المستقل من ((أرامكس)) في واحة دبي للسيليكون، على أن تشمل لاحقاً مناطقها الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك المنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي، في خطوة نحو دمج مركبات التوصيل المستقلة المستدامة ضمن البيئة الحضرية لدبي.

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