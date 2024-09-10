تشكيل فريق عمل مشترك للتعامل مع مشكلة المنازل المهجورة بالشمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظم المجلس البلدي للمنطقة الشمالية اجتماعا مشتركا للتنسيق بشأن المتطلبات الإجرائية لحل مشكلة البيوت المهجورة بالشمالية، ونظم الاجتماع بناء على مقترح ممثل الدائرة التاسعة عبدالله مبارك بلال، وذلك بحضور رئيس المجلس الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي والجهات المعنية من المحافظة الشمالية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وبلدية المنطقة الشمالية ومديرية شرطة المحافظة الشمالية.
افتتح الاجتماع رئيس المجلس بالتأكيد أن جميع دوائر المحافظة الشمالية تعاني من تواجد البيوت المهجورة، والتي تتطلب تظافر الجهود من جميع الجهات المعنية للتعامل السريع للقضاء على هذه الظاهرة. وفي السياق ذاته نوه ممثل الدائرة التاسعة إلى أن مشكلة البيوت المهجورة وسط الأحياء السكنية باتت محل شكوى الأهالي بالمنطقة حيث أصبحت هذه المنازل وكرا لضعاف النفوس ومأوى لمدمني المخدرات، الأمر الذي يهدد أمن وسلامة قاطني المنطقة، وقد استعرض بعض المنازل المهجورة الواقعة بالدائرة التاسعة ودعا الجهات إلى إيجاد حلول سريعة ترضي جميع الأطراف.
وخلص الاجتماع الى تبني تشكيل فريق عمل مشترك لبحث التوجهات العملية لمعالجة مشكلة البيوت المهجورة يتولى الفريق مهمة تنظيم إجراءات متابعة ورصد البيوت المهجورة وتحديد الإجراءات المطلوبة لمعالجة المشكلة. ويتولى المجلس البلدي في المنطقة الشمالية الإشراف على عمل الفريق المقترح وتنظيم آلية عمله والإشراف على تنظيم اجتماعاته بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، وتعمل المحافظة الشمالية على إعداد رؤيتها بشأن خطة وآلية عمل الوحدة والمسؤولية التنفيذية لكل جهة.
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