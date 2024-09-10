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تشكيل فريق عمل مشترك للتعامل مع مشكلة المنازل المهجورة بالشمالية

9/10/2024 7:24:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬اجتماعا‭ ‬مشتركا‭ ‬للتنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬المتطلبات‭ ‬الإجرائية‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬البيوت‭ ‬المهجورة‭ ‬بالشمالية،‭ ‬ونظم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬عبدالله‭ ‬مبارك‭ ‬بلال،‭ ‬‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭.‬

افتتح‭ ‬الاجتماع‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬دوائر‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تواجد‭ ‬البيوت‭ ‬المهجورة،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬تظافر‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للتعامل‭ ‬السريع‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬نوه‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشكلة‭ ‬البيوت‭ ‬المهجورة‭ ‬وسط‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬باتت‭ ‬محل‭ ‬شكوى‭ ‬الأهالي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬المنازل‭ ‬وكرا‭ ‬لضعاف‭ ‬النفوس‭ ‬ومأوى‭ ‬لمدمني‭ ‬المخدرات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬قاطني‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقد‭ ‬استعرض‭ ‬بعض‭ ‬المنازل‭ ‬المهجورة‭ ‬الواقعة‭ ‬بالدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬ودعا‭ ‬الجهات‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬سريعة‭ ‬ترضي‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭.‬

وخلص‭ ‬الاجتماع‭ ‬الى‭ ‬تبني‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬لبحث‭ ‬التوجهات‭ ‬العملية‭ ‬لمعالجة‭ ‬مشكلة‭ ‬البيوت‭ ‬المهجورة‭ ‬يتولى‭ ‬الفريق‭ ‬مهمة‭ ‬تنظيم‭ ‬إجراءات‭ ‬متابعة‭ ‬ورصد‭ ‬البيوت‭ ‬المهجورة‭ ‬وتحديد‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشكلة‭. ‬ويتولى‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الفريق‭ ‬المقترح‭ ‬وتنظيم‭ ‬آلية‭ ‬عمله‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬اجتماعاته‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الشريكة،‭ ‬وتعمل‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬رؤيتها‭ ‬بشأن‭ ‬خطة‭ ‬وآلية‭ ‬عمل‭ ‬الوحدة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬التنفيذية‭ ‬لكل‭ ‬جهة‭.‬

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