ألمانيا تجتاز سلوفاكيا في كأس ديفيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكين - (د ب أ): منح ماكسيميليان مارتيرير ويانيك هانفمان الفريق الألماني فوزا ثمينا على سلوفاكيا في مباراتهما الافتتاحية بمرحلة المجموعات لبطولة كأس ديفيس للتنس، أمس الثلاثاء.
وتغلب مارتيرير على لوكاس كلاين بنتيجة 6/4 و7/5 في اللقاء الذي جرى بينهما بمركز هينجكين الدولي للتنس في تشوهاى. وصرح مارتيرير، المصنف الـ104 عالميا عقب المباراة: «أعتقد أن هذا يشكل راحة كبيرة لنا».
وفي ظل ظروف جوية شديدة الرطوبة، حافظ اللاعب الأعسر على تركيزه واستغل الإرسال الضعيف لمنافسه المصنف الـ128 عالميا.
من جانبه، تمكن هانفمان من قلب تأخره أمام جوزيف كوفاليك، ليتغلب عليه بنتيجة 3/6 و6/3 و7/6 في مباراة الفردي المعكوس، ليمنح ألمانيا فوزها بالمباراة الثانية على سلوفاكيا، ويحسم المواجهة لصالحها.
وعقب حسم المواجهة رسميا بانتصارين مقابل لا شيء، لم يضطر الفريق الألماني للجوء إلى الثنائي تيم بوتز وكيفن كرافيتس، لخوض مباراة الزوجي ضد سلوفاكيا.
وكان بوتز وكرافيتس وصلا إلى العاصمة الصينية بكين، التي تستضيف مرحلة المجموعات في البطولة، بعد رحلة طويلة، عقب خوضهما نهائي منافسات زوجي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويتواجد الفريق الألماني في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا فريقي الولايات المتحدة وتشيلي، حيث يطمح إلى التواجد في أي من المركزين الأول أو الثاني للصعود إلى المرحلة النهائية في البطولة، التي تستضيف مدينة ملقة الإسبانية منافساتها في شهر نوفمبر المقبل.
وتفتقد ألمانيا مصنفها الأول ألكسندر زفيريف في مرحلة المجموعات للمسابقة، بالإضافة إلى الثنائي المصاب يان لينارد شتروف ودومينيك كوبفر.
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