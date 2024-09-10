ألمانيا تجتاز سلوفاكيا في كأس ديفيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬منح‭ ‬ماكسيميليان‭ ‬مارتيرير‭ ‬ويانيك‭ ‬هانفمان‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬في‭ ‬مباراتهما‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بمرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيس‭ ‬للتنس،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتغلب‭ ‬مارتيرير‭ ‬على‭ ‬لوكاس‭ ‬كلاين‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و7‭/‬5‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬بينهما‭ ‬بمركز‭ ‬هينجكين‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬تشوهاى‭. ‬وصرح‭ ‬مارتيرير،‭ ‬المصنف‭ ‬الـ104‭ ‬عالميا‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يشكل‭ ‬راحة‭ ‬كبيرة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬جوية‭ ‬شديدة‭ ‬الرطوبة،‭ ‬حافظ‭ ‬اللاعب‭ ‬الأعسر‭ ‬على‭ ‬تركيزه‭ ‬واستغل‭ ‬الإرسال‭ ‬الضعيف‭ ‬لمنافسه‭ ‬المصنف‭ ‬الـ128‭ ‬عالميا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬تمكن‭ ‬هانفمان‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬أمام‭ ‬جوزيف‭ ‬كوفاليك،‭ ‬ليتغلب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬6‭ ‬و6‭/‬3‭ ‬و7‭/‬6‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬المعكوس،‭ ‬ليمنح‭ ‬ألمانيا‭ ‬فوزها‭ ‬بالمباراة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬سلوفاكيا،‭ ‬ويحسم‭ ‬المواجهة‭ ‬لصالحها‭.‬

وعقب‭ ‬حسم‭ ‬المواجهة‭ ‬رسميا‭ ‬بانتصارين‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬لم‭ ‬يضطر‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬للجوء‭ ‬إلى‭ ‬الثنائي‭ ‬تيم‭ ‬بوتز‭ ‬وكيفن‭ ‬كرافيتس،‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬ضد‭ ‬سلوفاكيا‭.‬

وكان‭ ‬بوتز‭ ‬وكرافيتس‭ ‬وصلا‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬بكين،‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬طويلة،‭ ‬عقب‭ ‬خوضهما‭ ‬نهائي‭ ‬منافسات‭ ‬زوجي‭ ‬الرجال‭ ‬ببطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ (‬فلاشينج‭ ‬ميدوز‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭. ‬ويتواجد‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬فريقي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتشيلي،‭ ‬حيث‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬أو‭ ‬الثاني‭ ‬للصعود‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬ملقة‭ ‬الإسبانية‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وتفتقد‭ ‬ألمانيا‭ ‬مصنفها‭ ‬الأول‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬للمسابقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الثنائي‭ ‬المصاب‭ ‬يان‭ ‬لينارد‭ ‬شتروف‭ ‬ودومينيك‭ ‬كوبفر‭.‬