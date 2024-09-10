باناسونيك تنهي رعايتها للأولمبياد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو - (أ ف ب): أنهت شركة باناسونيك اليابانية العملاقة للإلكترونيات رعايتها للألعاب الأولمبية والبارالمبية بسبب «اعتبارات إدارية»، وفقا لما أعلنته في بيان لها أمس الثلاثاء.
وقالت الشركة إنها اتفقت مع اللجنة الأولمبية الدولية على عدم تمديد شراكتهما عند انتهاء العقد الحالي في ديسمبر المقبل.
وذكرت باناسونيك في بيانها أنها أصبحت «شريكا عالميا رسميا للألعاب الأولمبية» في 1987، قبل توسيع الشراكة لتشمل الألعاب البارالمبية منذ عام 2014.
لكنها قررت عدم تجديد العقد «بينما تُراجع الشركة باستمرار كيفية تطور الرعاية مع اعتبارات إدارية أوسع».
وتابعت الشركة من دون الخوض في تفاصيل «نتيجة لهذه المراجعة، وبعد مشاورات مكثفة مع اللجنة الأولمبية الدولية، اتفق الطرفان على الامتناع عن تجديد اتفاقية الشراكة الأولمبية والبارالمبية».
وجاء القرار في الوقت الذي تركز فيه باناسونيك أعمالها أكثر على منتجات مرتبطة بالمركبات مثل بطاريات السيارات الكهربائية، على الرغم من أن الإلكترونيات الاستهلاكية تظل مجالا تجاريا رئيسا لها.
وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في البيان الصادر عن الشركة: «إن اللجنة الأولمبية الدولية تدرك وتحترم تماما أن على مجموعة باناسونيك أن تتكيّف مع استراتيجيتها التجارية».
وأضاف الألماني: «لذا، تنتهي هذه الشراكة بطريقة محترمة وودية».
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