باناسونيك تنهي رعايتها للأولمبياد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهت‭ ‬شركة‭ ‬باناسونيك‭ ‬اليابانية‭ ‬العملاقة‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬رعايتها‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬اعتبارات‭ ‬إدارية‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنته‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إنها‭ ‬اتفقت‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تمديد‭ ‬شراكتهما‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬العقد‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وذكرت‭ ‬باناسونيك‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬شريكا‭ ‬عالميا‭ ‬رسميا‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‮»‬‭ ‬في‭ ‬1987،‭ ‬قبل‭ ‬توسيع‭ ‬الشراكة‭ ‬لتشمل‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

لكنها‭ ‬قررت‭ ‬عدم‭ ‬تجديد‭ ‬العقد‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬تُراجع‭ ‬الشركة‭ ‬باستمرار‭ ‬كيفية‭ ‬تطور‭ ‬الرعاية‭ ‬مع‭ ‬اعتبارات‭ ‬إدارية‭ ‬أوسع‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬لهذه‭ ‬المراجعة،‭ ‬وبعد‭ ‬مشاورات‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬اتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬تجديد‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تركز‭ ‬فيه‭ ‬باناسونيك‭ ‬أعمالها‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمركبات‭ ‬مثل‭ ‬بطاريات‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬تظل‭ ‬مجالا‭ ‬تجاريا‭ ‬رئيسا‭ ‬لها‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الشركة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬تدرك‭ ‬وتحترم‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬باناسونيك‭ ‬أن‭ ‬تتكيّف‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬التجارية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الألماني‭: ‬‮«‬لذا،‭ ‬تنتهي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬بطريقة‭ ‬محترمة‭ ‬وودية‮»‬‭.‬