أستون مارتن يعلن التعاقد مع نيوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انضم‭ ‬البريطاني‭ ‬أدريان‭ ‬نيوي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬المهندسين‭ ‬والمصممين‭ ‬موهبة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬إلى‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬بعد‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬مغامرته‭ ‬الطويلة‭ ‬مع‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الفريق‭ ‬البريطاني‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬خبر‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬ابن‭ ‬الـ65‭ ‬عاما‭ ‬مفاجئا،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬وقد‭ ‬أكده‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المالك‭ ‬الكندي‭ ‬لأستون‭ ‬مارتن‭ ‬لورنس‭ ‬سترول‭.‬

وسيبدأ‭ ‬المهندس‭ ‬والمصمم‭ ‬البريطاني‭ ‬الشهير‭ ‬عمله‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬2025‭ ‬كشريك‭ ‬فني‭ ‬إداري‭ ‬وسيكون‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬الفريق‭.‬

وقال‭ ‬نيوي‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭. ‬لقد‭ ‬ألهمني‭ ‬وأعجبني‭ ‬بشدة‭ ‬الشغف‭ ‬والالتزام‭ ‬الذي‭ ‬يجلبه‭ ‬لورنس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

وسيتعاون‭ ‬نيوي‭ ‬مع‭ ‬السائقين‭ ‬لانس‭ ‬سترول،‭ ‬نجل‭ ‬لورنس‭ ‬البالغ‭ ‬25‭ ‬عاما،‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬مرتين‭ ‬الإسباني‭ ‬فرناندو‭ ‬ألونسو‭ ‬البالغ‭ ‬43‭ ‬عاما‭.‬

وأعلن‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬نيوي‭ ‬سيترك‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬معه‭ ‬منذ‭ ‬2006‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الألقاب‭ ‬الـ13‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2010‭.‬

وبفضل‭ ‬تصميمه،‭ ‬أحرز‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬ستة‭ ‬القاب‭ ‬للصانعين‭ ‬وسبعة‭ ‬للسائقين‭ (‬4‭ ‬مع‭ ‬الألماني‭ ‬سيباستيان‭ ‬فيتل‭ ‬و3‭ ‬مع‭ ‬البطل‭ ‬الحالي‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭).‬

وقال‭ ‬نيوي‭ ‬‮«‬لورنس‭ ‬عازم‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬فريقٍ‭ ‬عالمي‭. ‬إنه‭ ‬مالك‭ ‬الحصة‭ ‬الأكبر‭ ‬ومنخرط‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭. ‬التزامه‭ ‬ظاهر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مركز‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬رايسينغ‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬ونفق‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬سيلفرستون،‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬يكون،‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

وأكمل‭ ‬‮«‬رفقة‭ ‬شركائنا‭ ‬الرائعين‭ ‬مثل‭ ‬هوندا‭ ‬وأرامكو،‭ ‬لدينا‭ ‬كل‭ ‬المكونات‭ ‬الأساسية‭... ‬لجعل‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬فريقا‭ ‬يفوز‭ ‬بالبطولة‭. ‬أتطلع‭ ‬قدما‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬الهدف‮»‬‭.‬

وبدوره،‭ ‬قال‭ ‬لورنس‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬أخبار‭ ‬هائلة‭. ‬أدريان‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭. ‬إنه‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬وأنا‭ ‬فخور‭ ‬جدا‭ ‬بانضمامه‭ ‬إلى‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬أكبر‭ ‬قصة‭ ‬منذ‭ ‬عودة‭ ‬اسم‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬إلى‭ ‬الرياضة‭ (‬عام‭ ‬2021‭) ‬ودليل‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬طموحنا‭ ‬لبناء‭ ‬فريق‭ ‬فورمولا‭ ‬واحد‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬القتال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بطولات‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

يحتل‭ ‬فريق‭ ‬أستون‭ ‬مارتن‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصانعين‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬سباقات‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

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