أستون مارتن يعلن التعاقد مع نيوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن -(أ ف ب): انضم البريطاني أدريان نيوي الذي يعتبر أحد أكثر المهندسين والمصممين موهبة في تاريخ بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، إلى أستون مارتن بعد الوصول إلى نهاية مغامرته الطويلة مع بطل العالم ريد بول، وذلك وفق ما أعلن الفريق البريطاني أمس الثلاثاء.
ولم يكن خبر التعاقد مع ابن الـ65 عاما مفاجئا، إذ كان متوقعا منذ فترة وقد أكده أمس الثلاثاء المالك الكندي لأستون مارتن لورنس سترول.
وسيبدأ المهندس والمصمم البريطاني الشهير عمله مع الفريق اعتبارا من مارس 2025 كشريك فني إداري وسيكون أيضا من المساهمين في الفريق.
وقال نيوي «أنا سعيد جدا بالانضمام إلى أستون مارتن. لقد ألهمني وأعجبني بشدة الشغف والالتزام الذي يجلبه لورنس في كل ما يشارك فيه».
وسيتعاون نيوي مع السائقين لانس سترول، نجل لورنس البالغ 25 عاما، وبطل العالم مرتين الإسباني فرناندو ألونسو البالغ 43 عاما.
وأعلن ريد بول في أوائل مايو الماضي، أن نيوي سيترك الفريق في الربع الأول من عام 2025، بعدما كان معه منذ 2006 حيث لعب دورا رئيسا في جميع الألقاب الـ13 التي حققها اعتبارا من 2010.
وبفضل تصميمه، أحرز ريد بول ستة القاب للصانعين وسبعة للسائقين (4 مع الألماني سيباستيان فيتل و3 مع البطل الحالي الهولندي ماكس فيرستابن).
وقال نيوي «لورنس عازم على إنشاء فريقٍ عالمي. إنه مالك الحصة الأكبر ومنخرط بشكل فاعل في الرياضة. التزامه ظاهر في تطوير مركز أستون مارتن رايسينغ للتكنولوجيا ونفق الهواء في سيلفرستون، وهما من أحدث ما يكون، ما يخلق بيئة عمل رائعة».
وأكمل «رفقة شركائنا الرائعين مثل هوندا وأرامكو، لدينا كل المكونات الأساسية... لجعل أستون مارتن فريقا يفوز بالبطولة. أتطلع قدما لتحقيق ذلك الهدف».
وبدوره، قال لورنس «هذه أخبار هائلة. أدريان هو الأفضل في العالم في ما يفعله. إنه في القمة وأنا فخور جدا بانضمامه إلى أستون مارتن»، معتبرا «إنها أكبر قصة منذ عودة اسم أستون مارتن إلى الرياضة (عام 2021) ودليل آخر على طموحنا لبناء فريق فورمولا واحد قادر على القتال من أجل بطولات العالم».
يحتل فريق أستون مارتن حاليا المركز الخامس في بطولة الصانعين قبل ستة سباقات على نهاية الموسم.
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