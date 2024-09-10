مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس تنطلق في فبراير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبوظبي‭ - (‬وام‭): ‬تستضيف‭ ‬أبوظبي‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬مبادلة‭ ‬أبوظبي‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬2025،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬1‭ - ‬8‭ ‬فبراير‭ ‬القادم،‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬التنس‭ ‬الدولي‭ ‬بمدينة‭ ‬زايد‭ ‬الرياضية‭.‬

وأعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬وشركة‭ ‬آي‭ ‬إم‭ ‬جي،‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬برعاية‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬28‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الفردي‭ ‬و16‭ ‬فريقا‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الزوجي‭. ‬وتقدم‭ ‬البطولة‭ ‬للجمهور‭ ‬فرصة‭ ‬حصرية‭ ‬للفوز‭ ‬برحلة‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن،‭ ‬لحضور‭ ‬بطولة‭ ‬مبادلة‭ ‬سيتي‭ ‬دي‭ ‬سي‭ ‬المفتوحة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراء‭ ‬تذاكر‭ ‬البطولة‭ ‬قبل‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتستضيف‭ ‬بطولة‭ ‬رابطة‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬500‭ ‬نقطة،‭ ‬مبادلة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي‭.‬

وقال‭ ‬حميد‭ ‬الشمري،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬المؤسسية‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مبادلة‭ ‬للاستثمار‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬مبادلة‭ ‬أبوظبي‭ ‬المفتوحة‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬التميز،‭ ‬وملتزمون‭ ‬بدعم‭ ‬تنس‭ ‬المحترفات‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬أبوظبي‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬عارف‭ ‬حمد‭ ‬العواني،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تواصل‭ ‬حصد‭ ‬النجاحات،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬تميزها‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الماضيتين،‭ ‬إذ‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بتنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬مدعومة‭ ‬بثقة‭ ‬الاتحادات‭ ‬والهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬الرسمية،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬فرصا‭ ‬عديدة‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬أبوظبي‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية،‭ ‬تستقطب‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬نجوم‭ ‬ونجمات‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬