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فتح التسجيل للمشاركة في تحدي سبينس دبي

9/10/2024 7:24:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ ‬ ‭ (‬وام‭): ‬أعلن‭ ‬سباق‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬سبينس‭ ‬دبي‭ ‬92‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي‭ ‬أمس‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الـ15‭ ‬المزمع‭ ‬إقامتها‭ ‬23‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إكسبو‭ ‬دبي‭.‬

كانت‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬قد‭ ‬سجلت‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬بعدد‭ ‬المشاركين‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬2700‭ ‬دراج‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬دبي‭.‬

وتعود‭ ‬النسخة‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬إكسبو‭ ‬دبي‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬جميع‭ ‬الجولات‭ ‬التحضيرية‭ ‬في‭ ‬مضمار‭ ‬القدرة‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يقام‭ ‬السباق‭ ‬الرئيسي‭ ‬23‭ ‬فبراير‭ ‬بمدينة‭ ‬إكسبو‭ ‬دبي‭.‬

يؤهل‭ ‬التحدي‭ ‬لبطولة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬سي‭ ‬آي‭ ‬جران‭ ‬فوندو‮»‬‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬الدرّاجين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬ليتأهل‭ ‬أفضل‭ ‬25 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بلورن‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬خلال‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭.‬


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