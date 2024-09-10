فتح التسجيل للمشاركة في تحدي سبينس دبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي – (وام): أعلن سباق «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية» الذي يقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي أمس فتح باب التسجيل للمشاركة في نسخته الـ15 المزمع إقامتها 23 فبراير القادم في مدينة إكسبو دبي.
كانت النسخة الأخيرة من السباق قد سجلت رقما قياسيا بعدد المشاركين بأكثر من 2700 دراج في شوارع دبي.
وتعود النسخة 15 من السباق إلى مدينة إكسبو دبي حيث تقام جميع الجولات التحضيرية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية، في حين يقام السباق الرئيسي 23 فبراير بمدينة إكسبو دبي.
يؤهل التحدي لبطولة «يو سي آي جران فوندو» العالمية، التي تستقطب الدرّاجين من جميع أنحاء العالم ليتأهل أفضل 25 % من المشاركين في السباق إلى النهائيات التي تقام بلورن في أستراليا خلال أكتوبر 2025.
MENAFN10092024000055011008ID1108659750
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.