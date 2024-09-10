ناغلسمان منفتح على اختيار لاعبين من الدوري السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أمستردام - (د ب أ): أشار يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، إلى أنه إذا كان يوجد لاعب يؤدي بشكل جيد في بطولة الدوري السعودي، فإنه سيفكر في استدعائه للفريق.
وبينما اعترف ناغلسمان بأن الدوري السعودي للمحترفين الحالي أقل شهرة مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى، فقد أكد أن الحفاظ على مستوى عال من الأداء في تلك المسابقة لأي لاعب ربما يمنحه فرصة الانضمام للمنتخب الألماني.
وقال ناغلسمان «يجب أن ترى ما إذا كان اللاعب قادرا على الحفاظ على المستوى المطلوب للعب في منتخب بلاده».
وكان رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، استبعد ستيفن بيرجوين من قائمة الفريق، بعد انتقاله من أياكس أمستردام الهولندي إلى اتحاد جدة السعودي، متهما اللاعب بالجشع وإهمال الكبرياء الرياضي.
وبناء على موقف مدرب المنتخب البرتقالي، أعلن بيرجوين أن مسيرته مع منتخب هولندا قد انتهت طالما كان كومان على رأس القيادة الفنية.
ورغم تفهمه قرار كومان، أبقى ناغلسمان جميع الخيارات مفتوحة أمامه في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أنه لن يستبعد بشكل قاطع اختيار أي لاعب من أي دوري.
وأكد المدرب الألماني «إذا نظرت إلى الأمر من وجهة نظر رياضية بحتة، فيجب أن تمنح جميع الدوريات فرصة».
كما أوضح ناغلسمان أن الدوري الألماني لم يكن من الدوريات الكبرى عندما تأسس عام 1963 أيضا.
وانتقل العديد من نجوم كرة القدم من أوروبا إلى الدوري السعودي للمحترفين مقابل رواتب مجزية في السنوات الأخيرة، حيث كان على رأسهم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال يلعب مع منتخب بلاده.
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