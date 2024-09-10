ناغلسمان منفتح على اختيار لاعبين من الدوري السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أمستردام‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشار‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يوجد‭ ‬لاعب‭ ‬يؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬فإنه‭ ‬سيفكر‭ ‬في‭ ‬استدعائه‭ ‬للفريق‭.‬

وبينما‭ ‬اعترف‭ ‬ناغلسمان‭ ‬بأن‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬الحالي‭ ‬أقل‭ ‬شهرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالدوريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى،‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المسابقة‭ ‬لأي‭ ‬لاعب‭ ‬ربما‭ ‬يمنحه‭ ‬فرصة‭ ‬الانضمام‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬اللاعب‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬رونالد‭ ‬كومان،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬هولندا،‭ ‬استبعد‭ ‬ستيفن‭ ‬بيرجوين‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الفريق،‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬أياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬الهولندي‭ ‬إلى‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬السعودي،‭ ‬متهما‭ ‬اللاعب‭ ‬بالجشع‭ ‬وإهمال‭ ‬الكبرياء‭ ‬الرياضي‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتقالي،‭ ‬أعلن‭ ‬بيرجوين‭ ‬أن‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬طالما‭ ‬كان‭ ‬كومان‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬القيادة‭ ‬الفنية‭.‬

ورغم‭ ‬تفهمه‭ ‬قرار‭ ‬كومان،‭ ‬أبقى‭ ‬ناغلسمان‭ ‬جميع‭ ‬الخيارات‭ ‬مفتوحة‭ ‬أمامه‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يستبعد‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬اختيار‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دوري‭.‬

وأكد‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬رياضية‭ ‬بحتة،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬جميع‭ ‬الدوريات‭ ‬فرصة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬ناغلسمان‭ ‬أن‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الدوريات‭ ‬الكبرى‭ ‬عندما‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬1963‭ ‬أيضا‭.‬

وانتقل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬مقابل‭ ‬رواتب‭ ‬مجزية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬