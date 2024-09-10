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هاينر يتعهد بالإبقاء على موسيالا

9/10/2024 7:24:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬هربرت‭ ‬هاينر،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬النجم‭ ‬الألماني‭ ‬الشاب‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

وتحدث‭ ‬هاينر‭ ‬عن‭ ‬موسيالا‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬عقد‭ ‬بملعب‭ (‬أليانز‭ ‬أرينا‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬ويتطور‭ ‬مستواه‭ ‬بشكل‭ ‬مذهل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬هاينر‭ ‬‮«‬في‭ ‬رأيي،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بايرن‭ ‬ويلعب‭ ‬هنا‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬مقبلة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬يبذل‭ ‬مسؤولو‭ ‬بايرن‭ ‬‮«‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬لاستمراره‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬ويستمر‭ ‬عقد‭ ‬موسيالا‭ ‬مع‭ ‬البطل‭ ‬التاريخي‭ ‬للدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ .‬2026

أوضح‭ ‬هاينر‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يقدر‭ ‬حقا‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬بايرن‭. ‬وهو‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬باستمرار‭. ‬بالطبع‭ ‬نحن‭ ‬نعرف‭ ‬أيضا‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬هاينر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أمله‭ ‬وتفاؤله‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬نراه‭ ‬في‭ ‬بايرن‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬قادمة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬موسيالا‭ ‬صرح‭ ‬مؤخرا‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يشغل‭ ‬نفسه‭ ‬بالتفكير‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬الذي‭ ‬سيلعب‭ ‬فيه‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬لكن‭ ‬هاينر‭ ‬ألمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬‮«‬مشروعة‮»‬‭ ‬تماما‭ ‬ولا‭ ‬تغير‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬بأن‭ ‬اللاعب‭ ‬قد‭ ‬يضاهي‭ ‬طول‭ ‬فترة‭ ‬بقاء‭ ‬مولر‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

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