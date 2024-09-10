ديشان ليس راضيا رغم الفوز على بلجيكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ليون - (أ ف ب): لم يكن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان راضيا بالكامل عن وضع فريقه رغم استعادته توازنه وفوزه على غريمه البلجيكي 2-0 يوم الإثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وجاء فوز «الديوك» على بلجيكا في ليون بعد ثلاثة أيام من الخسارة المؤلمة أمام إيطاليا 1-3 على ملعب «بارك دي برانس» في باريس.
وأفاد ديشان: «لا أريد القول إن كل شيء جميل، إنه تمت تسوية كل شيء. لا يوجد ارتياح. بطبيعة الحال أنا سعيد من ردة الفعل التي شاهدناها وما قدمناه ضد فريق بلجيكي قوي جدا تسبب لنا بالمتاعب في الدقائق العشرين الأولى».
واعتبر المدرب الذي قاد فرنسا إلى لقب مونديال 2018 ووصافة مونديال 2022 أن معاناة فريقه في بداية اللقاء جاءت في سياق المعنويات المهزوزة الناجمة عن الخسارة ضد إيطاليا: «حيث لم نكن الفريق الأسوأ الجمعة (في الجولة الأولى)».
وتابع: «لا أضع دائما الفريق في الظروف الأمثل من خلال إجراء التغييرات»، في إشارة إلى خوضه اللقاء بتشكيلة مغايرة لمباراة إيطاليا.
وأبقى ديشان على القائد والهدّاف كيليان مبابي على مقاعد الاحتياط، إلى جانب الجناح المتألق مع باريس سان جرمان برادلي باركولا، أنطوان غريزمان كما يوسف فوفانا وتيو هرنانديز.
وكان ديشان قد كشف قبل فترة أنه سيعتمد مبدأ المداورة في دوري الأمم مشيرا إلى «مشاركة لاعبين جدد وتوزيع أوقات اللعب».
وأقر: «كنت أعلم أن الأمور ستكون معقدة. هناك عدد قليل من اللاعبين الجاهزين 100 بالمائة. هناك لاعبون مهمون جدا ليسوا هنا، ولا سيما في وسط الملعب».
ولدى سؤاله عن موقفه من صافرات الاستهجان التي أطلقت من المدرجات في ملعب ليون لدى إعلان اسمه قبل المباراة، أجاب ديشان: «لم أسمع ذلك»، مضيفا: «كنت في غرفة الملابس. سمعت صافرات الاستهجان بحق برادلي باركولا» الذي ترك النادي المحلي ليون في صيف 2023 للانتقال إلى باريس سان جرمان.
وأشار ديشان إلى أن حصول أمور من هذا النوع متوقع عندما يذهب المنتخب للعب خارج العاصمة بسبب الحساسية بين الفرق و«هذا هو الأسف الوحيد...»، متطرقا إلى صافرات الاستهجان التي أطلقت لدى إعلان اسمه بالقول: «ليس لدي مشكلة في ذلك، حتى لو كنت أعلم أن ذلك (يحصل) لأسباب مختلفة، لم يكن لدي الكثير من المشجعين في ليون».
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