ديشان ليس راضيا رغم الفوز على بلجيكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ليون‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬راضيا‭ ‬بالكامل‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬فريقه‭ ‬رغم‭ ‬استعادته‭ ‬توازنه‭ ‬وفوزه‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬البلجيكي‭ ‬2-0‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬للمستوى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وجاء‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬على‭ ‬بلجيكا‭ ‬في‭ ‬ليون‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬المؤلمة‭ ‬أمام‭ ‬إيطاليا‭ ‬1‭-‬3‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‮»‬‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وأفاد‭ ‬ديشان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬جميل،‭ ‬إنه‭ ‬تمت‭ ‬تسوية‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ارتياح‭. ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬من‭ ‬ردة‭ ‬الفعل‭ ‬التي‭ ‬شاهدناها‭ ‬وما‭ ‬قدمناه‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬بلجيكي‭ ‬قوي‭ ‬جدا‭ ‬تسبب‭ ‬لنا‭ ‬بالمتاعب‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬العشرين‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬مونديال‭ ‬2018‭ ‬ووصافة‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬أن‭ ‬معاناة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬المعنويات‭ ‬المهزوزة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الخسارة‭ ‬ضد‭ ‬إيطاليا‭: ‬‮«‬حيث‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬الفريق‭ ‬الأسوأ‭ ‬الجمعة‭ (‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭)‬‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أضع‭ ‬دائما‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الأمثل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬التغييرات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬خوضه‭ ‬اللقاء‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مغايرة‭ ‬لمباراة‭ ‬إيطاليا‭.‬

وأبقى‭ ‬ديشان‭ ‬على‭ ‬القائد‭ ‬والهدّاف‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الاحتياط،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجناح‭ ‬المتألق‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬برادلي‭ ‬باركولا،‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬كما‭ ‬يوسف‭ ‬فوفانا‭ ‬وتيو‭ ‬هرنانديز‭.‬

وكان‭ ‬ديشان‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬أنه‭ ‬سيعتمد‭ ‬مبدأ‭ ‬المداورة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مشاركة‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭ ‬وتوزيع‭ ‬أوقات‭ ‬اللعب‮»‬‭.‬

وأقر‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬ستكون‭ ‬معقدة‭. ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجاهزين‭ ‬100‭ ‬بالمائة‭. ‬هناك‭ ‬لاعبون‭ ‬مهمون‭ ‬جدا‭ ‬ليسوا‭ ‬هنا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬المدرجات‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ليون‭ ‬لدى‭ ‬إعلان‭ ‬اسمه‭ ‬قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬أجاب‭ ‬ديشان‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أسمع‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس‭. ‬سمعت‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬بحق‭ ‬برادلي‭ ‬باركولا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬النادي‭ ‬المحلي‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2023‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

وأشار‭ ‬ديشان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬أمور‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬متوقع‭ ‬عندما‭ ‬يذهب‭ ‬المنتخب‭ ‬للعب‭ ‬خارج‭ ‬العاصمة‭ ‬بسبب‭ ‬الحساسية‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬و«هذا‭ ‬هو‭ ‬الأسف‭ ‬الوحيد‭...‬‮»‬،‭ ‬متطرقا‭ ‬إلى‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬لدى‭ ‬إعلان‭ ‬اسمه‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ (‬يحصل‭) ‬لأسباب‭ ‬مختلفة،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬ليون‮»‬‭.‬