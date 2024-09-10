ديباي ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ساو‭ ‬باولو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬كورينثيانز‭ ‬البرازيلي‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬ممفيس‭ ‬ديباي‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬حر‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬البرازيلي‭ ‬30‭ ‬مرة‭ ‬الإثنين‭. ‬ووقع‭ ‬الهولندي‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬أيندهوفن،‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وبرشلونة‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسبانيين‭ ‬مؤخرا،‭ ‬عقدا‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2026‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭.‬

وينضم‭ ‬ديباي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬يمر‭ ‬بفترة‭ ‬صعبة‭ ‬جدا،‭ ‬إذ‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬مالية‭ ‬ورياضية‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الـ17‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬البرازيلي،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬المهددة‭ ‬بالهبوط‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭. ‬وسجّل‭ ‬ديباي‭ ‬13‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬40‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬تجربته‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬والتي‭ ‬شابها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭.‬

وخاض‭ ‬ديباي‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬98‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬أحرز‭ ‬خلالها‭ ‬46‭ ‬هدفا‭ ‬بالقميص‭ ‬البرتقالي،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬إنكلترا‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬السيطرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬للدوري‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬أنديته‭ ‬النسخ‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭. ‬وقبل‭ ‬ديباي،‭ ‬استقبلت‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬برازيليرو‮»‬‭ ‬مؤخرا‭ ‬نجوما‭ ‬عالميين‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مسيرتهم‭ ‬مثل‭ ‬المهاجم‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬لويس‭ ‬سواريس،‭ ‬ولاعبي‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬ديميتري‭ ‬باييت،‭ ‬التشيلي‭ ‬أرتورو‭ ‬فيدال‭ ‬والكولومبي‭ ‬خاميس‭ ‬رودريغيس‭.‬