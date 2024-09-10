منتخب ألعاب القوى يشارك بالبطولة العربية للناشئين والناشئات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشارك منتخبنا الوطني لألعاب القوى في البطولة العربية العاشرة لألعاب القوى للناشئين والناشئات التي ستقام بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية من 11 لغاية 16 سبتمبر الجاري.
ويشارك منتخبنا في البطولة بعدائين هما كل من سالم ناصر في سباق 110 أمتار حواجز وأحمد صبري في مسابقة الوثب العالي ويضم الوفد كلا من المدرب محمد حدوش وإداري الفريق هاني سعد عبدالله النعيمي.
وستقام البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات على ميدان ومضمار مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف خلال الفترة من 12 حتى 15 من شهر سبتمبر وذلك بمشاركة 18 دولة يمثلها 241 لاعباً يتنافسون في 20 مسابقة.
ويأتي المنتخب السعودي في مقدمة المشاركين إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات ومصر واليمن وقطر والإمارات والكويت وعمان وسوريا ولبنان والجزائر والسودان والعراق والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا بجانب البحرين.
MENAFN10092024000055011008ID1108659745
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.