منتخب ألعاب القوى يشارك بالبطولة العربية للناشئين والناشئات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬العاشرة‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬للناشئين‭ ‬والناشئات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بمدينة‭ ‬الطائف‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬لغاية‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويشارك‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعدائين‭ ‬هما‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سالم‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬110‭ ‬أمتار‭ ‬حواجز‭ ‬وأحمد‭ ‬صبري‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الوثب‭ ‬العالي‭ ‬ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬حدوش‭ ‬وإداري‭ ‬الفريق‭ ‬هاني‭ ‬سعد‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭.‬

وستقام‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬العاشرة‭ ‬للناشئين‭ ‬والناشئات‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬ومضمار‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬الطائف‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬حتى‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬18‭ ‬دولة‭ ‬يمثلها‭ ‬241‭ ‬لاعباً‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مسابقة‭.‬

ويأتي‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬الأردن‭ ‬والإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬واليمن‭ ‬وقطر‭ ‬والإمارات‭ ‬والكويت‭ ‬وعمان‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬والجزائر‭ ‬والسودان‭ ‬والعراق‭ ‬والمغرب‭ ‬وتونس‭ ‬وموريتانيا‭ ‬وليبيا‭ ‬بجانب‭ ‬البحرين‭.‬