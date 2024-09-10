منتخب ناشئي اليد يواجه المنتخب القطري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواجه منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد اليوم الأربعاء نظيره المنتخب القطري، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في سلوفينيا 2025، والتي تقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة ما بين 3 – 14 سبتمبر الجاري، وذلك عند الساعة 2:45 مساء بتوقيت مملكة البحرين.
ويتصدر المنتخب الياباني المجموعة الثانية بالدور الرئيسي برصيد (4 نقاط)، فيما يأتي المنتخب الكويتي في المركز الثاني بفارق الأهداف متساوياً مع منتخبنا الوطني برصيد نقطتين لكل منهما، ويحتل المنتخب القطري المركز الثالث والأخير بلا رصيد من النقاط. وتكتسب مباراة اليوم أهمية خاصة نحو العبور إلى الدور نصف النهائي، والتأهل لنهائيات كأس العالم، وتعويض الخسارة الأخيرة التي تعرض لها منتخبنا أمام اليابان، بالإضافة إلى خسارة أو تعادل منتخب الكويت مع اليابان، فيما يدخل المنتخب القطري باحثاً عن الفوز بعد تلقيه هو الآخر خسارتين متتاليتين أمام اليابان والكويت.
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