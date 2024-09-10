منتخب ناشئي اليد يواجه المنتخب القطري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬والمؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬2025،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬ – ‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬2:45‭ ‬مساء‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بالدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬يأتي‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬متساوياً‭ ‬مع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬برصيد‭ ‬نقطتين‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬ويحتل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والأخير‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭. ‬وتكتسب‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬نحو‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬والتأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وتعويض‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬اليابان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬أو‭ ‬تعادل‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬مع‭ ‬اليابان،‭ ‬فيما‭ ‬يدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬والكويت‭.‬