وفاة الممثل الأميركي جيمس إيرل جونز عن 93 سنة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توفي عن 93 سنة الممثل الأميركي جيمس إيرل جونز، المعروف بإعارة صوته لشخصية دارث فيدر وبمسيرة غزيرة في المسرح والسينما، على ما أعلن مديرو أعماله.
وبالإضافة إلى الشرير البارز في سلسلة «ستار وورز»، أعار الممثل صوته أيضا إلى موفاسا في الرسوم المتحركة «ذي لاين كينغ».
وقال الممثل مارك هاميل الذي أدى دور لوك سكاي ووكر في السلسلة الشهيرة لجورج لوكاس، في منشور عبر منصة اكس «ارقد بسلام يا أبي».
وانطبع الصوت العميق لدارث فيدر وجملته الشهيرة «أنا والدك» التي قالها للوك في أحد المشاهد، في أذهان ملايين من محبي السينما. وعلى مدى أكثر من 60 عاما من حياته المهنية، رسخ جيمس إيرل جونز نفسه كواحد من الممثلين الأميركيين من أصل أفريقي الرائدين في جيله.
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