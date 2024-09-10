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وفاة الممثل الأميركي جيمس إيرل جونز عن 93 سنة

9/10/2024 7:22:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توفي عن 93 سنة الممثل الأميركي جيمس إيرل جونز، المعروف بإعارة صوته لشخصية دارث فيدر وبمسيرة غزيرة في المسرح والسينما، على ما أعلن مديرو أعماله.
وبالإضافة إلى الشرير البارز في سلسلة «ستار وورز»، أعار الممثل صوته أيضا إلى موفاسا في الرسوم المتحركة «ذي لاين كينغ».
وقال الممثل مارك هاميل الذي أدى دور لوك سكاي ووكر في السلسلة الشهيرة لجورج لوكاس، في منشور عبر منصة اكس «ارقد بسلام يا أبي».
وانطبع الصوت العميق لدارث فيدر وجملته الشهيرة «أنا والدك» التي قالها للوك في أحد المشاهد، في أذهان ملايين من محبي السينما. وعلى مدى أكثر من 60 عاما من حياته المهنية، رسخ جيمس إيرل جونز نفسه كواحد من الممثلين الأميركيين من أصل أفريقي الرائدين في جيله.

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