سبايس إكس تطلق أول رحلة تتيح التجول بالفضاء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انطلق ملياردير وطيار وموظفتان في شركة سبايس إكس أمس من فلوريدا، في مهمة من شأنها أن تمثل مرحلة جديدة في الاستكشاف التجاري للفضاء، إذ ستكون أول رحلة خاصة يتاح لأفرادها التجول في الفضاء.
وكتبت الشركة التابعة للملياردير إيلون ماسك عبر منصة إكس «انطلاق بولاريس دون!»، مرفقة الرسالة بصورة التقطت للصاروخ أثناء انطلاقه من مركز كينيدي للفضاء. وكان الإقلاع أرجئ مرات عدة خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصا بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقائد هذه المهمة، المقرر أن تستمر خمسة أيام، والتي تحمل اسم «بولاريس دون» Polaris Dawn، هو الملياردير الأميركي جاريد إيزاكمان، الذي يتعاون منذ سنوات مع «سبايس إكس» ويمول جزئيا الرحلة التي لم يكشف عن تكلفتها.
وترمي الرحلة خصوصا إلى اختبار بزات «سبايس اكس» الأولى المخصصة للتجول في الفضاء، وهي بيضاء وذات مظهر استشرافي.
وقال جاريد إيزاكمان في مؤتمر صحافي الشهر الماضي «أتصور أنه في يوم من الأيام، سنرى الكثير من الأشخاص وحتى العائلات يقفزون على سطح القمر ببزات سبايس إكس الخاصة بهم»، مضيفا «شرف كبير أن تتاح لي الفرصة لاختبارها على هذه الرحلة».
وهذه أول مرة يذهب فيها أي من موظفي سبايس إكس إلى الفضاء، إذ تضم الرحلة في عدادها سارة غيليس، المسؤولة عن تدريب رواد الفضاء في الشركة، وآنا مينون التي عملت سابقا في وكالة ناسا قبل الانضمام إلى سبايس إكس.
وبذلك ستكونان المرأتين اللتين تسافران إلى أبعد مسافة من الأرض.
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