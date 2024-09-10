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سبايس إكس تطلق أول رحلة تتيح التجول بالفضاء

9/10/2024 7:22:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلق ملياردير وطيار وموظفتان في شركة سبايس إكس أمس من فلوريدا، في مهمة من شأنها أن تمثل مرحلة جديدة في الاستكشاف التجاري للفضاء، إذ ستكون أول رحلة خاصة يتاح لأفرادها التجول في الفضاء.
وكتبت الشركة التابعة للملياردير إيلون ماسك عبر منصة إكس «انطلاق بولاريس دون!»، مرفقة الرسالة بصورة التقطت للصاروخ أثناء انطلاقه من مركز كينيدي للفضاء. وكان الإقلاع أرجئ مرات عدة خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصا بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقائد هذه المهمة، المقرر أن تستمر خمسة أيام، والتي تحمل اسم «بولاريس دون» Polaris Dawn، هو الملياردير الأميركي جاريد إيزاكمان، الذي يتعاون منذ سنوات مع «سبايس إكس» ويمول جزئيا الرحلة التي لم يكشف عن تكلفتها.
وترمي الرحلة خصوصا إلى اختبار بزات «سبايس اكس» الأولى المخصصة للتجول في الفضاء، وهي بيضاء وذات مظهر استشرافي.
وقال جاريد إيزاكمان في مؤتمر صحافي الشهر الماضي «أتصور أنه في يوم من الأيام، سنرى الكثير من الأشخاص وحتى العائلات يقفزون على سطح القمر ببزات سبايس إكس الخاصة بهم»، مضيفا «شرف كبير أن تتاح لي الفرصة لاختبارها على هذه الرحلة».
وهذه أول مرة يذهب فيها أي من موظفي سبايس إكس إلى الفضاء، إذ تضم الرحلة في عدادها سارة غيليس، المسؤولة عن تدريب رواد الفضاء في الشركة، وآنا مينون التي عملت سابقا في وكالة ناسا قبل الانضمام إلى سبايس إكس.
وبذلك ستكونان المرأتين اللتين تسافران إلى أبعد مسافة من الأرض.

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