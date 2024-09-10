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التحقيق في تسرب أوراق A4 مشبعة بـ الكيميكال إلى السجن

9/10/2024 7:22:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
فتحت إدارة أمن السجون تحقيقا بين عدد من نزلاء السجن المركزي عنبر 5 لمعرفة هوية صاحب لفافات مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة، فيما وصف مصدر امني لـ «الأنباء» بأن الأوراق المشبعة بالمواد المخدرة طريقة حديثة في عالم الإدمان وسابقة داخل مجمعات السجون.
وأضاف: ان التحقيق مع النزلاء لن يكون الطريقة الوحيدة، بل هناك طرق أخرى يمكن من خلالها تحديد كيفية دخول الأوراق المخدرة ومدى انتشارها بين النزلاء في مختلف العنابر الاخرى، وما إذا كانت أوراق متداولة مشبعة بمواد مخدرة أخرى.
وتابع أن مصادرة الأوراق المخدرة جاءت ثمرة استمرار الحملات التفتيشية التي يقوم بها رجال الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية على السجون والعنابر لضبط الممنوعات والنظام العام في السجن، مشيرا إلى أن الحملة نفذت صباح أمس حملة على عنبر 5 وأسفرت عن ضبط 3 لفافات بها نحو 20 ورقة A4 جميعها مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة. ولفت المصدر إلى أن اللفافات الثلاث وجدت مخبأة بطرق سرية في عنبر 5، كما جرى ضبط أدوات تعاط، بالإضافة إلى هواتف نقالة وأسلاك للشحن بأنواعها المختلفة وأدوات حادة. هذا، وتم تحريز الممنوعات وفتح تحقيق لمعرفة كيفية دخولها للسجن ومراجعة كاميرات المراقبة.

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