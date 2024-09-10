التحقيق في تسرب أوراق A4 مشبعة بـ الكيميكال إلى السجن

(MENAFN
- Al-Anbaa)
منصور السلطان
فتحت إدارة أمن السجون تحقيقا بين عدد من نزلاء السجن المركزي عنبر 5 لمعرفة هوية صاحب لفافات مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة، فيما وصف مصدر امني لـ «الأنباء» بأن الأوراق المشبعة بالمواد المخدرة طريقة حديثة في عالم الإدمان وسابقة داخل مجمعات السجون.
وأضاف: ان التحقيق مع النزلاء لن يكون الطريقة الوحيدة، بل هناك طرق أخرى يمكن من خلالها تحديد كيفية دخول الأوراق المخدرة ومدى انتشارها بين النزلاء في مختلف العنابر الاخرى، وما إذا كانت أوراق متداولة مشبعة بمواد مخدرة أخرى.
وتابع أن مصادرة الأوراق المخدرة جاءت ثمرة استمرار الحملات التفتيشية التي يقوم بها رجال الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية على السجون والعنابر لضبط الممنوعات والنظام العام في السجن، مشيرا إلى أن الحملة نفذت صباح أمس حملة على عنبر 5 وأسفرت عن ضبط 3 لفافات بها نحو 20 ورقة A4 جميعها مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة. ولفت المصدر إلى أن اللفافات الثلاث وجدت مخبأة بطرق سرية في عنبر 5، كما جرى ضبط أدوات تعاط، بالإضافة إلى هواتف نقالة وأسلاك للشحن بأنواعها المختلفة وأدوات حادة. هذا، وتم تحريز الممنوعات وفتح تحقيق لمعرفة كيفية دخولها للسجن ومراجعة كاميرات المراقبة.
MENAFN10092024000130011022ID1108659668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.