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النصار كان يوم أسود كوميدي يونس

9/10/2024 7:22:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
يستعد الفنان عبدالعزيز النصار، لإعادة تقديم مسرحيته الهادفة «كان يوم أسود»، في الفترة من 19 حتى 21 الجاري على مسرح الإنتاج البرامجي المشترك بالسالمية، بمشاركة نخبة من النجوم المتميزين، منهم: خالد السجاري، نوف السلطان، غادة الزدجالي، محمد فايق، وغيرهم، والمسرحية من تأليف: مريم نصير، إخراج: بدر الشعيبي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي، حيث يستعين زوجان في يوم عيد ميلاد ابنهما الراحل بشركة تقوم بتأجير البشر، لتأجير شخص بديل يمثل دور ابنهما في هذا اليوم، وتتوالى الأحداث التي من خلالها تتم مناقشة عدد من القضايا التي تهم الناس.
وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال النصار: نجري هذه الفترة البروفات الخاصة بالعروض الجديدة للمسرحية والتي نعود بها إلى جمهورنا الحبيب مع موسم عودة الدوامات، وهو موسم لا يقل أهمية عن عيدي الفطر والأضحى وأعياد فبراير، ففيه إقبال كبير على العروض الموجودة بالمسارح، مستدركا: المسرح في الكويت منتعش طوال العام، والفترة الحالية يوجد عدد كبير من العروض المتنوعة للزملاء والتي تناسب جميع الأذواق، وأتمنى التوفيق للجميع.
وعن المنافسة هذا الصيف وهل يخاف منها؟ أوضح عبدالعزيز: المنافسة واحدة في أي وقت، نحن نجتهد ونقدم افضل ما لدينا بهدف إسعاد الناس، والباقي توفيق من رب العالمين، مستدركا: أنا لا أقول إننا أضخم عرض مسرحي، ولا أقوى مسرحية بالعالم، لكننا عدنا بعمل كوميدي «يونس» كل من يحضره، مشيدا بفريق عمل المسرحية، وقال: الجميع يبذلون مجهودا كبيرا لنظهر في أعلى مستوى ممكن، هم ممتعون، فنانون، خلوقون، قلبهم عليك وعلى شغلهم، مثنيا على نص مريم نصير، الذي وصفه بالرائع، وبالرؤية الإخراجية المتميزة لبدر الشعيبي، مشيرا إلى أن عدم مشاركة الفنانة حصة النبهان والفنان عبدالله الخضر في العروض الجديدة للمسرحية بسبب ارتباطهما بأعمال ثانية.

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