النصار كان يوم أسود كوميدي يونس

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالحميد الخطيب
يستعد الفنان
عبدالعزيز النصار، لإعادة تقديم مسرحيته الهادفة «كان يوم أسود»، في الفترة من 19 حتى 21 الجاري على مسرح الإنتاج البرامجي المشترك بالسالمية، بمشاركة نخبة من النجوم المتميزين، منهم: خالد السجاري، نوف السلطان، غادة الزدجالي، محمد فايق، وغيرهم، والمسرحية من تأليف: مريم نصير، إخراج: بدر الشعيبي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي، حيث يستعين زوجان في يوم عيد ميلاد ابنهما الراحل بشركة تقوم بتأجير البشر، لتأجير شخص بديل يمثل دور ابنهما في هذا اليوم، وتتوالى الأحداث التي من خلالها تتم مناقشة عدد من القضايا التي تهم الناس.
وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال النصار: نجري هذه الفترة البروفات الخاصة بالعروض الجديدة للمسرحية والتي نعود بها إلى جمهورنا الحبيب مع موسم عودة الدوامات، وهو موسم لا يقل أهمية عن عيدي الفطر والأضحى وأعياد فبراير، ففيه إقبال كبير على العروض الموجودة بالمسارح، مستدركا: المسرح في الكويت منتعش طوال العام، والفترة الحالية يوجد عدد كبير من العروض المتنوعة للزملاء والتي تناسب جميع الأذواق، وأتمنى التوفيق للجميع.
وعن المنافسة هذا الصيف وهل يخاف منها؟ أوضح عبدالعزيز: المنافسة واحدة في أي وقت، نحن نجتهد ونقدم افضل ما لدينا بهدف إسعاد الناس، والباقي توفيق من رب العالمين، مستدركا: أنا لا أقول إننا أضخم عرض مسرحي، ولا أقوى مسرحية بالعالم، لكننا عدنا بعمل كوميدي «يونس» كل من يحضره، مشيدا بفريق عمل المسرحية، وقال: الجميع يبذلون مجهودا كبيرا لنظهر في أعلى مستوى ممكن، هم ممتعون، فنانون، خلوقون، قلبهم عليك وعلى شغلهم، مثنيا على نص مريم نصير، الذي وصفه بالرائع، وبالرؤية الإخراجية المتميزة لبدر الشعيبي، مشيرا إلى أن عدم مشاركة الفنانة حصة النبهان والفنان عبدالله الخضر في العروض الجديدة للمسرحية بسبب ارتباطهما بأعمال ثانية.
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