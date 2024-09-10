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بالفيديو صمت البسام يحصد إعجاب جمهور القاهرة التجريبي

9/10/2024 7:22:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - خلود أبوالمجد
قدم المخرج سليمان البسام، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 31، عرضه المسرحي «صمت»، على خشبة مسرح الفلكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسط حضور جماهيري كبير رفعت معه شعار «كامل العدد»، وكان من بين الحضور الفنان سيد رجب والمخرجان يسري نصرالله ومجدي أحمد علي، وعدد من النقاد والمثقفين المصريين والعرب من ضيوف المهرجان.
العرض من تأليف وإخراج: سليمان البسام، بطولة: حلا عمران، موسيقى: عبدالرضا قبيسي وعلي الحوت، إضاءة: سعد سمير، صوت: ماتيلا دهوسي وسفيان العياري، ترجمة فورية: وفاء الفراحين، إدارة خشبة المسرح: شاميندا كاليغالي، إدارة إنتاج، ومدير الوفد أسامة الجامعي، ويحاكي واقع كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي نعيشها منذ فترة كبيرة، والتي تزامنت مع انفجار مرفأ بيروت، وهو الزمن الذي بدأ فيه المخرج البسام كتابة نصه المسرحي منذ 4 سنوات، وصولا الى ما نشاهده من أحداث مأساوية في غزة وفلسطين، وكل هذا من خلال مجموعة من الهمهمات والأسئلة والسرد للأحداث التي تمر في حياة بطلة العرض، ويدعمها في ذلك الموسيقى والعزف المصاحب للمشاهد والصور الحسية التي يقدمها العرض، الذي دعا فيه البسام الجمهور الى المشاركة فيه في أي وقت من خلال مجموعة من الكراسي الفارغة التي وضعت على جانبي خشبة المسرح، والتي بالفعل امتلأت بعد بداية العرض، وناقش معهم موضوعات الهوية والوجود والصراع الإنساني الذي نعيشه في كل ما يدور حولنا.
وأعرب المخرج سليمان البسام عن سعادته بالمشاركة بعرض «صمت» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، خاصة بعد سنتين من عرض «اي ميديا» في المهرجان أيضا والتي حققت نجاحا كبيرا آنذاك، مشيرا إلى أنه سعيد بكل ردود الأفعال وبالأصداء التي تتناقل من مهرجان للآخر، خاصة من تواجد الشباب الذين يحرصون على التعرف على عروض المهرجان المختلفة.
أما الفنانة حلا عمران، فقالت إنها تسعد دائما بالتعاون مع المخرج سليمان البسام، فهو يقدم العروض التي تحمل الكثير من تفكيرها وآرائها، ملمحة إلى أن «صمت» هو العرض السادس لهما معا، فهما يعملان معا منذ ما يقرب من 12 عاما.

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