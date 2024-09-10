بالفيديو صمت البسام يحصد إعجاب جمهور القاهرة التجريبي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
القاهرة - خلود أبوالمجد
قدم المخرج سليمان البسام، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 31، عرضه المسرحي «صمت»، على خشبة مسرح الفلكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسط حضور جماهيري كبير رفعت معه شعار «كامل العدد»، وكان من بين الحضور الفنان
سيد رجب والمخرجان يسري نصرالله ومجدي أحمد علي، وعدد من النقاد والمثقفين المصريين والعرب من ضيوف المهرجان.
العرض من تأليف وإخراج: سليمان البسام، بطولة: حلا عمران، موسيقى: عبدالرضا قبيسي وعلي الحوت، إضاءة: سعد سمير، صوت: ماتيلا دهوسي وسفيان العياري، ترجمة فورية: وفاء الفراحين، إدارة خشبة المسرح: شاميندا كاليغالي، إدارة إنتاج، ومدير الوفد أسامة الجامعي، ويحاكي واقع كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي نعيشها منذ فترة كبيرة، والتي تزامنت مع انفجار مرفأ بيروت، وهو الزمن الذي بدأ فيه المخرج البسام كتابة نصه المسرحي منذ 4 سنوات، وصولا الى ما نشاهده من أحداث مأساوية في غزة وفلسطين، وكل هذا من خلال مجموعة من الهمهمات والأسئلة والسرد للأحداث التي تمر في حياة بطلة العرض، ويدعمها في ذلك الموسيقى والعزف المصاحب للمشاهد والصور الحسية التي يقدمها العرض، الذي دعا فيه البسام الجمهور الى المشاركة فيه في أي وقت من خلال مجموعة من الكراسي الفارغة التي وضعت على جانبي خشبة المسرح، والتي بالفعل امتلأت بعد بداية العرض، وناقش معهم موضوعات الهوية والوجود والصراع الإنساني الذي نعيشه في كل ما يدور حولنا.
وأعرب المخرج سليمان البسام عن سعادته بالمشاركة بعرض «صمت» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، خاصة بعد سنتين من عرض «اي ميديا» في المهرجان أيضا والتي حققت نجاحا كبيرا آنذاك، مشيرا إلى أنه سعيد بكل ردود الأفعال وبالأصداء التي تتناقل من مهرجان للآخر، خاصة من تواجد الشباب الذين يحرصون على التعرف على عروض المهرجان المختلفة.
أما الفنانة حلا عمران، فقالت إنها تسعد دائما بالتعاون مع المخرج سليمان البسام، فهو يقدم العروض التي تحمل الكثير من تفكيرها وآرائها، ملمحة إلى أن «صمت» هو العرض السادس لهما معا، فهما يعملان معا منذ ما يقرب من 12 عاما.
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