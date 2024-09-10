Wednesday, 11 September 2024 04:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحر السعودية تدشن الليلة العروض الرسمية المسرحية ويوسف البلوشي بديلا للسيابي في لجنة تحكيم المهرجان

9/10/2024 7:22:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، انطلقت مساء أمس النسخة الـ14 من مهرجان المسرح الخليجي على خشبة مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور كبير من الفنانين والإعلاميين الخليجيين والعرب المهتمين بالشأن الفني والثقافي.
انطلق الحفل بجولة في المعرض الفني الذي ضم مجموعة مهمة من الأعمال الفنية تتحدث عن مسيرة المسرح الخليجي وإنجازات وعطاءات اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الخليجية منذ إنشائها في ثمانينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا.
المهرجان يستمر حتى 17 الجاري، وتتنافس فيه 6 عروض مسرحية رسمية تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مسرحية «بحر» التي تقدمها المملكة العربية السعودية، ومسرحية «أشوفك» من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسرحية «عند الضفة الأخرى» من مملكة البحرين، ومسرحية «الروع» من سلطنة عمان، ومسرحية «الخيمة» من دولة قطر، ومسرحية «غصة عبور» من الكويت. وستدشن الليلة مسرحية «بحر» عروض المهرجان ويليها ندوة تطبيقية للتعقيب على العرض من قبل د.نوال بنبراهيم ويديرها الكاتب إبراهيم الحارثي.
كرّم المهرجان في حفل الافتتاح عددا من رواد المسرح الخليجي الذين ساهموا في إنجازاتهم وعطاءاتهم، منهم الفنان القدير محمد جابر والمخرج القدير صالح المناعي والفنان القدير أحمد الجسمي وآخرون.
وتضمن حفل الافتتاح الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان المكونة من نايف البقمي «السعودية»، إبراهيم سالم «الإمارات»، جاسم الأنصاري «قطر»، د.أيمن الشيوي «مصر»، د.سهى سالم «العراق»، مروة الأطرش «سورية» يوسف البلوشي «سلطنة عمان» الذي جاء بديلا عن د.سعيد السيابي بعد استبعاده لظروف خاصة.
وتشكلت لجنة تحكيم جائزة الفرقة المميزة من نائب رئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية الخليجية أحمد الشطي «الكويت» وعضوية كل من وليد الزعابي «الإمارات» ونوح الجمعان «السعودية» وفالح فايز «قطر» ود.مرشد راقي «سلطنة عمان».
وتنطلق غدا أولى جلسات الندوة الفكرية التي ستقام على مدى يومين في فندق الفيرمونت بعنوان «البنية الأساسية للمسرح في دول مجلس التعاون الخليجي» تشمل 4 محاور، ويتحدث في الجلسة الأولى د.حبيب غلوم ود.مرزوق بشير ود.عبدالكريم جواد ويديرها د.شبير العجمي، أما الجلسة الثانية لليوم الأول فيديرها د.عباس القصاب ويتحدث فيها أحمد جاسم وحمد الرميحي وياسر مدخلي.
وفي اليوم الثاني للندوة الفكرية يدير جلستها الأولى عبدالله صالح، ويتحدث فيها شريفة موسى وأحمد السروي ود.علي العنزي، بينما يدير الجلسة الثانية أحمد المفتاح ويتحدث فيها د.آمنة الربيع ود.محمد السلمان ود.سعداء الدعاس.

MENAFN10092024000130011022ID1108659665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث