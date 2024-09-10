بحر السعودية تدشن الليلة العروض الرسمية المسرحية ويوسف البلوشي بديلا للسيابي في لجنة تحكيم المهرجان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
برعاية وزير
الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، انطلقت مساء أمس النسخة الـ14 من مهرجان المسرح الخليجي على خشبة مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور كبير من الفنانين والإعلاميين الخليجيين والعرب المهتمين بالشأن الفني والثقافي.
انطلق الحفل بجولة في المعرض الفني الذي ضم مجموعة مهمة من الأعمال الفنية تتحدث عن مسيرة المسرح الخليجي وإنجازات وعطاءات اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الخليجية منذ إنشائها في ثمانينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا.
المهرجان يستمر حتى 17 الجاري، وتتنافس فيه 6 عروض مسرحية رسمية تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مسرحية «بحر» التي تقدمها المملكة العربية السعودية، ومسرحية «أشوفك» من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسرحية «عند الضفة الأخرى» من مملكة البحرين، ومسرحية «الروع» من سلطنة عمان، ومسرحية «الخيمة» من دولة قطر، ومسرحية «غصة عبور» من الكويت. وستدشن الليلة مسرحية «بحر» عروض المهرجان ويليها ندوة تطبيقية للتعقيب على العرض من قبل د.نوال بنبراهيم ويديرها الكاتب إبراهيم الحارثي.
كرّم المهرجان في حفل الافتتاح عددا من رواد المسرح الخليجي الذين ساهموا في إنجازاتهم وعطاءاتهم، منهم الفنان القدير محمد جابر والمخرج القدير صالح المناعي والفنان القدير أحمد الجسمي وآخرون.
وتضمن حفل الافتتاح الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان المكونة من نايف البقمي «السعودية»، إبراهيم سالم «الإمارات»، جاسم الأنصاري «قطر»، د.أيمن الشيوي «مصر»، د.سهى سالم «العراق»، مروة الأطرش «سورية» يوسف البلوشي «سلطنة عمان» الذي جاء بديلا عن د.سعيد السيابي بعد استبعاده لظروف خاصة.
وتشكلت لجنة تحكيم جائزة الفرقة المميزة من نائب رئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية الخليجية أحمد الشطي «الكويت» وعضوية كل من وليد الزعابي «الإمارات» ونوح الجمعان «السعودية» وفالح فايز «قطر» ود.مرشد راقي «سلطنة عمان».
وتنطلق غدا أولى جلسات الندوة الفكرية التي ستقام على مدى يومين في فندق الفيرمونت بعنوان «البنية الأساسية للمسرح في دول مجلس التعاون الخليجي» تشمل 4 محاور، ويتحدث في الجلسة الأولى د.حبيب غلوم ود.مرزوق بشير ود.عبدالكريم جواد ويديرها د.شبير العجمي، أما الجلسة الثانية لليوم الأول فيديرها د.عباس القصاب ويتحدث فيها أحمد جاسم وحمد الرميحي وياسر مدخلي.
وفي اليوم الثاني للندوة الفكرية يدير جلستها الأولى عبدالله صالح، ويتحدث فيها شريفة موسى وأحمد السروي ود.علي العنزي، بينما يدير الجلسة الثانية أحمد المفتاح ويتحدث فيها د.آمنة الربيع ود.محمد السلمان ود.سعداء الدعاس.
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