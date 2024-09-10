المطوع دور وطني وتنموي رائد لـ بيتك

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في حفل افتتاح مصنع
شركة تايهان كويت وهو أول مصنع كويتي في ميناء عبدالله لصناعة كيبلات الألياف الضوئية، ضمن إطار الشراكة بين «بيتك» وشركتي «تايهان» و«رانك»، وانطلاقا من حرص «بيتك» على تقديم جميع أنواع الدعم لعملائه من الشركات التي تعمل في الاقتصاد المحلي سواء بالتمويل أو بالاستشارات.
وقال المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في «بيتك» يوسف المطوع، ان دعم «بيتك» للشركات الكويتية وللجهود التنموية نابع من دوره الوطني والتنموي الرائد، ومكانته الاقتصادية المرموقة كأكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، والأكثر قدرة وملاءة وخبرة، مبينا ان نشاط التمويل في «بيتك» توسع إلى قطاعات عديدة، أبرزها مجالات النفط وصناعة البتروكيماويات ومشاريع الطاقة والبنى التحتية والشركات الناشئة والصديقة للبيئة، والتطوير العقاري والمشاريع التنموية الكبرى المختلفة.
وأضاف المطوع في تصريح صحافي على هامش مشاركته في حفل افتتاح مصنع شركة تايهان كويت بحضور وكيل وزير التجارة والصناعة زياد الناجم، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة عبدالله العجمي، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الكويت بارك تسونغ سوك، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة تايهان كويت عطاالله المطيري، ان هذا المصنع الذي يمتلك أحدث تقنية صديقة للبيئة يعتبر تعاونا وإنجازا مهما بين شركة رانك الكويتية وشركة تايهان الكورية و«بيتك» لتطوير الإنتاج المحلي كونه المصنع الأول لإنتاج كيبلات الألياف الضوئية في الكويت ويمتلك شهادات ISO، بالإضافة إلى طاقم عمل كامل لضمان الجودة لاستيفاء المواصفات العالمية والمحلية نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة في الكويت والتي تتطلب جودة استثنائية للحماية من التلف.
وأعرب المطوع عن أمله أن يستمر التعاون وينطلق إلى مجالات أوسع خلال الفترة المقبلة، متمنيا ان تتكلل الجهود بالنجاح فيما يخص افتتاح مصنع محلي متخصص في صناعة كيبلات الألياف الضوئية.
وأشاد المطوع بنجاح شركة تايهان كويت في العمل بمجالات مبتكرة، ودورها المهم في إنشاء صناعات حديثة تلبي احتياجات السوق المحلي وتسمح بالتصدير أيضا، مؤكدا أن «بيتك» يساند ويدعم هذه التوجهات للشركات الكويتية، ويعتبرها خطوة مهمة في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني وتوسيع فرص العمل وتحقيق التنمية.
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