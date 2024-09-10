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المطوع دور وطني وتنموي رائد لـ بيتك

9/10/2024 7:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في حفل افتتاح مصنع شركة تايهان كويت وهو أول مصنع كويتي في ميناء عبدالله لصناعة كيبلات الألياف الضوئية، ضمن إطار الشراكة بين «بيتك» وشركتي «تايهان» و«رانك»، وانطلاقا من حرص «بيتك» على تقديم جميع أنواع الدعم لعملائه من الشركات التي تعمل في الاقتصاد المحلي سواء بالتمويل أو بالاستشارات.
وقال المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في «بيتك» يوسف المطوع، ان دعم «بيتك» للشركات الكويتية وللجهود التنموية نابع من دوره الوطني والتنموي الرائد، ومكانته الاقتصادية المرموقة كأكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، والأكثر قدرة وملاءة وخبرة، مبينا ان نشاط التمويل في «بيتك» توسع إلى قطاعات عديدة، أبرزها مجالات النفط وصناعة البتروكيماويات ومشاريع الطاقة والبنى التحتية والشركات الناشئة والصديقة للبيئة، والتطوير العقاري والمشاريع التنموية الكبرى المختلفة.
وأضاف المطوع في تصريح صحافي على هامش مشاركته في حفل افتتاح مصنع شركة تايهان كويت بحضور وكيل وزير التجارة والصناعة زياد الناجم، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة عبدالله العجمي، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الكويت بارك تسونغ سوك، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة تايهان كويت عطاالله المطيري، ان هذا المصنع الذي يمتلك أحدث تقنية صديقة للبيئة يعتبر تعاونا وإنجازا مهما بين شركة رانك الكويتية وشركة تايهان الكورية و«بيتك» لتطوير الإنتاج المحلي كونه المصنع الأول لإنتاج كيبلات الألياف الضوئية في الكويت ويمتلك شهادات ISO، بالإضافة إلى طاقم عمل كامل لضمان الجودة لاستيفاء المواصفات العالمية والمحلية نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة في الكويت والتي تتطلب جودة استثنائية للحماية من التلف.
وأعرب المطوع عن أمله أن يستمر التعاون وينطلق إلى مجالات أوسع خلال الفترة المقبلة، متمنيا ان تتكلل الجهود بالنجاح فيما يخص افتتاح مصنع محلي متخصص في صناعة كيبلات الألياف الضوئية.

وأشاد المطوع بنجاح شركة تايهان كويت في العمل بمجالات مبتكرة، ودورها المهم في إنشاء صناعات حديثة تلبي احتياجات السوق المحلي وتسمح بالتصدير أيضا، مؤكدا أن «بيتك» يساند ويدعم هذه التوجهات للشركات الكويتية، ويعتبرها خطوة مهمة في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني وتوسيع فرص العمل وتحقيق التنمية.

MENAFN10092024000130011022ID1108659664

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