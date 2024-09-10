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12 88 مليار دينار احتياطي الكويت من النقد الأجنبي

9/10/2024 7:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
كشفت أحدث نشرة شهرية، صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي لشهر أغسطس الماضي إلى مستويات 12.88 مليار دينار مقارنة بـ 12.70 مليار دينار في نهاية شهر يوليو الماضي بنمو نسبته 1.4%، وبما قيمته 180 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أنه منذ بداية العام وخلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي 2024 فإن الاحتياطي الأجنبي البالغ 12.88 مليار دينار قد تراجع بنسبة 0.77% وبقيمة 100 مليون دينار مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2023، البالغ 12.98 مليار دينار.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي على أساس سنوي في أغسطس الماضي البالغ 12.88 مليار دينار مقارنة بـ 13.09 مليار دينار في أغسطس من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 1.6%، بما قيمته 210 ملايين دينار.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وأشارت البيانات إلى أنه لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب كعادة جميع السنوات السابقة الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وبلغت القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
ووفق النشرة الشهرية، فقد ارتفع إجمالي موجودات بنك الكويت المركزي ليصل إلى مستوى 13.17 مليار دينار خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 13.06 مليار دينار في شهر يوليو بنمو نسبته 0.82%، بما قيمته 108 ملايين دينار.
وأشارت البيانات إلى تراجع الموجودات الأخرى خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 257.6 مليون دينار مقارنة بـ 328.9 مليون دينار بنهاية يوليو الماضي، وبتراجع بلغت نسبته 21.6%، وبقيمة 71.3 مليون دينار.
وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

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