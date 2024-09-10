12 88 مليار دينار احتياطي الكويت من النقد الأجنبي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
علاء مجيد
كشفت أحدث نشرة شهرية، صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي لشهر أغسطس الماضي إلى مستويات 12.88 مليار دينار مقارنة بـ 12.70 مليار دينار في نهاية شهر يوليو الماضي بنمو نسبته 1.4%، وبما قيمته 180 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أنه منذ بداية العام وخلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي 2024 فإن الاحتياطي الأجنبي البالغ 12.88 مليار دينار قد تراجع بنسبة 0.77% وبقيمة 100 مليون دينار مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2023، البالغ 12.98 مليار دينار.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي على أساس سنوي في أغسطس الماضي البالغ 12.88 مليار دينار مقارنة بـ 13.09 مليار دينار في أغسطس من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 1.6%، بما قيمته 210 ملايين دينار.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وأشارت البيانات إلى أنه لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب كعادة جميع السنوات السابقة الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وبلغت القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
ووفق النشرة الشهرية، فقد ارتفع إجمالي موجودات بنك الكويت المركزي ليصل إلى مستوى 13.17 مليار دينار خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 13.06 مليار دينار في شهر يوليو بنمو نسبته 0.82%، بما قيمته 108 ملايين دينار.
وأشارت البيانات إلى تراجع الموجودات الأخرى خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 257.6 مليون دينار مقارنة بـ 328.9 مليون دينار بنهاية يوليو الماضي، وبتراجع بلغت نسبته 21.6%، وبقيمة 71.3 مليون دينار.
وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
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