مؤشرات خفض الفائدة حفزت المستثمرين فارتفعت سيولة البورصة



صالح السلمي: المراجعات الدورية الإيجابية للسوق من قبل المؤشرات الأجنبية عززت السيولة

عصام الطواري: التمويل بتكلفة أرخص سيحفز المستثمرين على دخول السوق مجدداً عيد الشهري: سوق الكويت محمّل بفرص أكبر من الأرباح.. والتدفقات النقدية ستستمر



علي إبراهيم

تشهد بورصة الكويت حالة من زخم التداولات المقترن بارتفاع ملحوظ في معدلات السيولة المتداولة، والتي تدور في مستوى يتراوح بين 70 و 85 مليون دينار يوميا، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول أسباب ارتفاع معدلات السيولة.

وأشار مختصون لـ «الأنباء» إلى أن المحفز الرئيسي خلال الفترة الحالية هو التغير المرتقب في السياسة النقدية عالميا والتي يتوقع أن تبدأ بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة بنحو ربع إلى نصف نقطة خلال الاجتماع المرتقب للفيدرالي الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم، وهو الأمر الذي بدأت الأسواق في الاستجابة له مبكرا.

وأكد المختصون أن بدء تخفيف سياسة التشديد النقدي حفز العديد من المستثمرين إلى العودة مجددا لأسواق المال استعدادا للمرحلة المقبلة من خلال الدخول على شريحة منتقاة من الأسهم وفقا لاستراتيجياتهم الاستثمارية سواء عبر بناء مراكز على الأسهم التي تشهد أسعار مواتية لتحقيق الهدف الاستثماري، أو الدخول على أسهم أخرى بشكل مضاربي وسط توقع بتحسن أوضاع شركاتها مع انخفاض أسعار الفائدة.

ويرى المختصون أن الانخفاض المتوقع في تكلفة التمويل سيدفع الكثير من المستثمرين إلى العودة لأسواق المال مجددا، ما حفز التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية مبكرا لاقتناص الفرص المتاحة في وقت مبكر، وجاءت التفاصيل كالتالي:

بداية، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة صالح السلمي إن الارتفاع الملحوظ في معدلات السيولة المتدفقة إلى بورصة الكويت يأتي بالتزامن مع انتظار الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي وتوقعات تغيير سياسة التشديد النقدي وبدء خفض معدلات الفائدة بمعدل يتراوح بين الربع والنصف نقطة.

وأشار السلمي إلى أن أسواق المال عالميا ومن بينها الكويت تنظر إلى الآثار المتوقعة لخفض الفائدة، وما قد يحدث عقب ذلك، خصوصا أن أسواق المال دائما تسبق الحدث بالتعامل مع المعلومات والأخبار واستشفاف ما خلفها وتحليل معطياته.

ولفت إلى أن من العوامل الداعمة أيضا لارتفاع السيولة حالة التفاؤل السائد في السوق، والذي نأمل أن تطول مدته، إلى جانب المراجعات الدورية الإيجابية من قبل المؤشرات الأجنبية مثل مورغان ستانلي وفوتسي راسل وS&P، والتي تشهد عمليات تعديل الأوزان وسيولة مرافقة.

وذكر أن تحسن أوضاع الكثير من الشركات التي عانت بعد أزمة 2008، إلى جانب تدفقات رؤوس الأموال نتيجة للأفكار التي تنتهجها الشركات، كانت داعمة أيضا لمعدلات السيولة المرتفعة.

ارتفاع السيولة

من جانبه، قال رئيس شركة نيوبيري للاستشارات عصام الطواري إن ارتفاع السيولة الملحوظ في بورصة الكويت خلال الوقت الراهن يعد أمرا متوقعا في ظل التوقعات بتغير معدلات الفائدة عالميا مع اجتماع الفيدرالي الأميركي في 18 الجاري، وهو الأمر الذي بدأت تترقب له الأسواق العالمية ومن بينها سوق الكويت للأوراق المالية.

وأشار الطواري إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة ألقت بأثرها الإيجابي عبر حالة من زخم التداولات من مستثمرين بدأوا بناء مراكز وتغيير مراكز عند أسعار تعتبر مواتية، وقبل الخفض الفعلي للفائدة والذي سيواكبه إقبال أكبر على أسواق المال التي ستشهد خلاله ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسهم.

وتظهر بيانات حجم التداول في السوق الرسمي، أن المتداولين الكويتيين من المؤسسات والشركات كانت صافي تعاملاتهم شرائية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي، إذ بلغ صافي مشترياتهم في 8 أشهر نحو 25.97 مليون دينار، الأمر الذي يعكس بصورة رئيسية رؤية المؤسسات والشركات للفرص السانحة في السوق المحلي.

ولفت الطواري إلى أن ما يدعم التوجه نحو أسواق المال خلال الفترة المقبلة أن عمليات التمويل ستكون بتكلفة أرخص وهو ما سيحفز المستثمرين على الدخول في السوق مجددا ما سيدعم أداؤه بصورة إيجابية.

وأشار إلى أن انخفاض تكلفة التمويل سيدعم أيضا الأداء التشغيلي للشركات وهو ما سينعكس على إيراداتها المتوقعة إيجابا، وهو محفز آخر يدعم توجه المستثمرين نحو أسواق المال ما يزيد من حالة زخم التداولات وارتفاع معدلات السيولة المتدفقة.

السوق مليء بالفرص

وفي السياق ذاته، أشار مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري إلى أن الارتفاع الملحوظ في معدلات السيولة المتداولة واستقرارها نسبيا عند مستويات ما بين 70 و 85 مليون دينار يرجع بصورة رئيسية إلى عودة شريحة من المستثمرين مجددا إلى السوق مع إشارات تخفيض أسعار الفائدة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن توقعات بدء تخفيف سياسة التشديد النقدي وتخفيض الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة بنسب تتراوح بين الربع والنصف نقطة، ألقت بظلالها على الأسواق العالمية التي بدأت في رحلة صعود تتبعتها خلالها بورصة الكويت وسط توقعات أخرى بارتفاع أسعار الأصول وهو ما دعم التوجه الصاعد لمعدلات السيولة.

ولفت الشهري إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية مليء بالفرص التي تحفز المستثمرين إلى العودة مجددا، ومن بين تلك الفرص الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل معدلات الفائدة المنخفضة واحدة من آليات تحسن أوضاعها ما يجعل المضاربة على تلك الأسهم فرصة مناسبة في الوقت الراهن، إلى جانب الأسعار المواتية للعديد من الأسهم القيادية التي ما زالت تتداول عند مستويات سعرية منخفضة نسبيا تجعل فرص الدخول عليها وبناء مراكز استثمارية جديدة هدفا استراتيجيا وهو ما يدعم معدلات السيولة المرتفعة حاليا.

وتظهر بيانات التداول منذ بداية العام أن ثقة المستثمرين الأجانب تعززت بالسوق، إذ كان صافي تعاملات المؤسسات والشركات الأجنبية شرائية بنحو 131.12 مليون دينار خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أغسطس 2024.

وتوقع الشهري أن تستمر التدفقات النقدية في بورصة الكويت بتلك المعدلات المرتفعة خلال الفترة المقبلة وسط عمليات مضاربية على الأسهم التي ستستفيد من انخفاض معدلات الفائدة ما يجعل السوق محملا بفرص أكبر لتحقيق الأرباح.