كمال يسأل عن إجراءات البلدية للكشف الدوري على مواقف السيارات في المباني الاستثمارية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن قرار المجلس البلدي بالكشف الدوري
لمواقف السيارات في المباني الاستثمارية والتجارية.
وقال د.كمال في سؤاله: تشترط لائحة البناء بالبلدية في الجداول الخاصة بالمباني الاستثمارية والتجارية بتوفير مواقف للسيارات داخل حدود العقار وبمعادلة تعتمد على عوامل متعددة إلا أن البعض لم يلتزم بالتطبيق بعد الترخيص وتسبب ذلك في ازدحامات مرورية لعدة مناطق، بالإضافة إلى مخاطر أخرى، وبناء على اقتراحنا السابق بأهمية الالتزام بتوفير مواقف السيارات المرخصة مسبقا في المباني الاستثمارية والتجارية، فقد صدر قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 28/1/2019، بالموافقة على الاقتراح المقدم بشأن «قيام البلدية بكشف دوري لمواقف السيارات في المباني الاستثمارية والتجارية مع إصدار شهادة كل 4 سنوات».
وعليه، يرجى تزويدنا بالتالي:
٭ هل تقوم البلدية بالكشف الدوري لإلزام ملاك المباني الاستثمارية والتجارية بتوفير مواقف السيارات المرخصة داخل المباني؟
٭ ما إجراء الجهاز التنفيذي حاليا في تنفيذ قرار المجلس البلدي المذكور أعلاه للكشف الدوري وإصدار شهادة كل 4 سنوات؟
٭ يرجى تزويدنا بنسخة من نموذج الكشف الدوري ونسخة من الشهادة؟
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