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كمال يسأل عن إجراءات البلدية للكشف الدوري على مواقف السيارات في المباني الاستثمارية

9/10/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن قرار المجلس البلدي بالكشف الدوري لمواقف السيارات في المباني الاستثمارية والتجارية.
وقال د.كمال في سؤاله: تشترط لائحة البناء بالبلدية في الجداول الخاصة بالمباني الاستثمارية والتجارية بتوفير مواقف للسيارات داخل حدود العقار وبمعادلة تعتمد على عوامل متعددة إلا أن البعض لم يلتزم بالتطبيق بعد الترخيص وتسبب ذلك في ازدحامات مرورية لعدة مناطق، بالإضافة إلى مخاطر أخرى، وبناء على اقتراحنا السابق بأهمية الالتزام بتوفير مواقف السيارات المرخصة مسبقا في المباني الاستثمارية والتجارية، فقد صدر قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 28/1/2019، بالموافقة على الاقتراح المقدم بشأن «قيام البلدية بكشف دوري لمواقف السيارات في المباني الاستثمارية والتجارية مع إصدار شهادة كل 4 سنوات».
وعليه، يرجى تزويدنا بالتالي:
٭ هل تقوم البلدية بالكشف الدوري لإلزام ملاك المباني الاستثمارية والتجارية بتوفير مواقف السيارات المرخصة داخل المباني؟
٭ ما إجراء الجهاز التنفيذي حاليا في تنفيذ قرار المجلس البلدي المذكور أعلاه للكشف الدوري وإصدار شهادة كل 4 سنوات؟
٭ يرجى تزويدنا بنسخة من نموذج الكشف الدوري ونسخة من الشهادة؟

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