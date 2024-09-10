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32 معلما سياحيا وتاريخيا يسمح للطلبة بزيارتها خلال العام الدراسي الجديد

9/10/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
حددت وزارة التربية نحو 32 من المعالم السياحية والتاريخية والمنشـــآت الحضارية والعلمية المختلفة التي يسمح لطلبة المدارس بزيارتها خلال العام الدراسي 2024- 2025.
وقالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي في نشرة عامة أصدرتها، وتلقت «الأنباء» نسخة منها: ان إدارة الأنشطة المدرسية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الأهلية قامت بتنظيم مجموعة من الزيارات العلمية والاجتماعية، وذلك حرصا منها على تحقيق التفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة وبث روح الولاء لهذا الوطن من خلال الاطلاع المباشر على المعالم التاريخية والمنشآت الحضارية المختلفة.
وأضافت العنزي: أتاحت الوزارة فرصة القيام بزيارات ميدانية حسب رغبة المدرسة وبما يخدم المنهج المدرسي وتطلب هذه الزيارات من إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية، وتشمل الآتي: كيدزانيا، مركز أرجان بداية، قرية يوم البحار التراثية، متحف كشك الشيخ مبارك، متحف التراث البحري الكويتي، متحف الكويت الوطني، متحف شرطة دولة الكويت، متحف بيت شهداء القرين، متحف القصر الأحمر، جمعية الهلال الأحمر، محطة الكويت لتقطير المياه، مركز فرح التخصصي للمسنين، بيت الزكاة، الغابة الصغيرة، مسجد الدولة الكبير، متحف بيت العثمان، مكتبة البابطين، معرض أحمد الجابر، متحف حامد الفزيع، معهد الكويت للأبحاث العلمية، متحف الفن الحديث، مكتبة الكويت الوطنية، مركز الأمريكاني الثقافي، المركز العلمي، النادي العلمي، معهد التمريض (الصف التاسع فقط)، شركة الألبان الكويتية الدنماركية، مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، ومعرض بيت الحمد.

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