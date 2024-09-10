32 معلما سياحيا وتاريخيا يسمح للطلبة بزيارتها خلال العام الدراسي الجديد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
حددت وزارة التربية
نحو 32 من المعالم السياحية
والتاريخية والمنشـــآت الحضارية والعلمية المختلفة التي يسمح لطلبة المدارس بزيارتها خلال العام الدراسي 2024- 2025.
وقالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي في نشرة عامة أصدرتها، وتلقت «الأنباء» نسخة منها: ان إدارة الأنشطة المدرسية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الأهلية قامت بتنظيم مجموعة من الزيارات العلمية والاجتماعية، وذلك حرصا منها على تحقيق التفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة وبث روح الولاء لهذا الوطن من خلال الاطلاع المباشر على المعالم التاريخية والمنشآت الحضارية المختلفة.
وأضافت العنزي: أتاحت الوزارة فرصة القيام بزيارات ميدانية حسب رغبة المدرسة وبما يخدم المنهج المدرسي وتطلب هذه الزيارات من إدارة الأنشطة التربوية بالمنطقة التعليمية، وتشمل الآتي: كيدزانيا، مركز أرجان بداية، قرية يوم البحار التراثية، متحف كشك الشيخ مبارك، متحف التراث البحري الكويتي، متحف الكويت الوطني، متحف شرطة دولة الكويت، متحف بيت شهداء القرين، متحف القصر الأحمر، جمعية الهلال الأحمر، محطة الكويت لتقطير المياه، مركز فرح التخصصي للمسنين، بيت الزكاة، الغابة الصغيرة، مسجد الدولة الكبير، متحف بيت العثمان، مكتبة البابطين، معرض أحمد الجابر، متحف حامد الفزيع، معهد الكويت للأبحاث العلمية، متحف الفن الحديث، مكتبة الكويت الوطنية، مركز الأمريكاني الثقافي، المركز العلمي، النادي العلمي، معهد التمريض (الصف التاسع فقط)، شركة الألبان الكويتية الدنماركية، مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، ومعرض بيت الحمد.
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