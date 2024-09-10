سميرة الكندري مناقشة إنشاء مركز خليجي موحد للدراسات البيئية والمناخ

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م. سميرة الكندري أمس الثلاثاء أهمية الاجتماع الـ 26 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت الكندري في تصريح لـ«كونا» أن مباحثات الاجتماع تركزت على عدة موضوعات، منها الخطة الاستراتيجية للجنة الوزارية التي تستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس وإنشاء مركز خليجي موحد للدراسات البيئية والمناخ وإعداد مؤشر بيئي خليجي.
وأكدت الدعم الكامل للسعودية في استضافتها لمؤتمر الأطراف الـ 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وقمة الشرق الأوسط الأخضر ديسمبر المقبل. وأوضحت الكندري أن الاجتماعات الوزارية الخليجية تسهم في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ودعم جميع الجهود المشتركة في مختلف المجالات، لاسيما في المجال البيئي والمحافظة على الموارد البيئية.
كما أعربت عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لاستضافة الاجتماع الـ 26 وعلى حسن التنظيم والاستقبال، معربة عن تطلعها إلى المزيد من العمل الخليجي المشترك للارتقاء بالمنظومة البيئية. وذكرت الكندري أنها وجهت دعوة للمشاركين في الاجتماع الى حضور الاجتماع الوزاري المقبل في الكويت والذي سيعقد في العام المقبل.
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