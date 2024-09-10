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سميرة الكندري مناقشة إنشاء مركز خليجي موحد للدراسات البيئية والمناخ

9/10/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م. سميرة الكندري أمس الثلاثاء أهمية الاجتماع الـ 26 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الكندري في تصريح لـ«كونا» أن مباحثات الاجتماع تركزت على عدة موضوعات، منها الخطة الاستراتيجية للجنة الوزارية التي تستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس وإنشاء مركز خليجي موحد للدراسات البيئية والمناخ وإعداد مؤشر بيئي خليجي.

وأكدت الدعم الكامل للسعودية في استضافتها لمؤتمر الأطراف الـ 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وقمة الشرق الأوسط الأخضر ديسمبر المقبل. وأوضحت الكندري أن الاجتماعات الوزارية الخليجية تسهم في الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ودعم جميع الجهود المشتركة في مختلف المجالات، لاسيما في المجال البيئي والمحافظة على الموارد البيئية.

كما أعربت عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لاستضافة الاجتماع الـ 26 وعلى حسن التنظيم والاستقبال، معربة عن تطلعها إلى المزيد من العمل الخليجي المشترك للارتقاء بالمنظومة البيئية. وذكرت الكندري أنها وجهت دعوة للمشاركين في الاجتماع الى حضور الاجتماع الوزاري المقبل في الكويت والذي سيعقد في العام المقبل.

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