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التربية تدعو الإدارات المدرسية إلى ضرورة تجهيز نظام التعليم عن بعد

9/10/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
دعا وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري الإدارات المدرسية إلى تهيئة وتجهيز نظام التعليم عن بُعد للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.
وقال الظفيري في كتاب وجهه الى المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: في ظل الجهود للاستعداد للعام الدراسي 2025-2024، ولتهيئــة نظام التعليم عن بُعد لمعلمي ومتعلمي مدارس وزارة التربية «تيمز» ولضمان الجاهزية الأمثل للعام الدراسي المقبل دون معوقات برجاء التعميم على مديري المدارس ضرورة الالتزام بالتالي:
٭ تحديث البيانات للمتعلمين في نظام سجل الطالب قبل إنشاء الفصول.
٭ توزيع المتعلمين على الفصول في نظام سجل الطالب يكون بطريقة صحيحة (قائمة الطلبة، بيانات الفصول، توزيع المتعلمين على الفصول).
٭ توزيع الجدول الدراسي للمعلمين في نظام سجل الطالب: معلم المادة لكل وفصل قائمة المتعلمين، وبيانات الفصول وتوزيع المعلمين على الفصول.
٭ إدخال مباشرة العمل للمعلمين الجدد عن طريقة مدير المدرسة من خلال شاشات مباشرة العمل في سجل الطالب.
٭ مراجعة مراقبة المرحلة التعليمية في حال عدم وجود بيانات المعلم مستمر في المدرسة بنظام سجل الطالب.
٭ الإيعاز لمراقبات المراحل التعليمية بإتمام إجراءات النقل الداخلي، وتحديد مركز العمل لجميع حالات النقل الخارجي، والتثبيت والندب والعودة من الإجازة، وعدم وجود بيانات معلم مستمر في المدرسة وغيرها من الحالات.
ونأمل الانتهاء من كل ما سبق ذكره قبل بدء دوام المتعلمين ليتسنى للجهة المعنية (إدارة نظم المعلومات) تحديث البيانات على برنامج ميكروسوفت «تيمز» وتفعيل التعليم عن بُعد للمدارس وقت الحاجة لذلك.
.. وفتح فترة استثنائية للتسجيل في رياض الأطفال حتى 26 الجاري
عبدالعزيز الفضلي
في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتسهيل العملية التعليمية والتيسير على أولياء الأمور، والحرص على توفير حلول مرنة ومريحة لتسجيل الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، أعلنت وزارة التربية عن فتح فترة استثنائية لتسجيل تلاميذ مرحلة رياض الأطفال إلكترونيا، وذلك اعتبارا من أمس الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 26 سبتمبر.
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يتم عبر موقع وزارة التربية الإلكتروني (الخدمات الطلابية).

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