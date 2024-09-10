التربية تدعو الإدارات المدرسية إلى ضرورة تجهيز نظام التعليم عن بعد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
دعا وكيل التعليم
العام بالتكليف منصور الظفيري الإدارات المدرسية إلى تهيئة وتجهيز نظام التعليم عن بُعد للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.
وقال الظفيري في كتاب وجهه الى المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: في ظل الجهود للاستعداد للعام الدراسي 2025-2024، ولتهيئــة نظام التعليم عن بُعد لمعلمي ومتعلمي مدارس
وزارة التربية
«تيمز» ولضمان الجاهزية الأمثل للعام الدراسي المقبل دون معوقات برجاء التعميم على مديري المدارس ضرورة الالتزام بالتالي:
٭ تحديث البيانات للمتعلمين في نظام سجل الطالب قبل إنشاء الفصول.
٭ توزيع المتعلمين على الفصول في نظام سجل الطالب يكون بطريقة صحيحة (قائمة الطلبة، بيانات الفصول، توزيع المتعلمين على الفصول).
٭ توزيع الجدول الدراسي للمعلمين في نظام سجل الطالب: معلم المادة لكل وفصل قائمة المتعلمين، وبيانات الفصول وتوزيع المعلمين على الفصول.
٭ إدخال مباشرة العمل للمعلمين الجدد عن طريقة مدير المدرسة من خلال شاشات مباشرة العمل في سجل الطالب.
٭ مراجعة مراقبة المرحلة التعليمية في حال عدم وجود بيانات المعلم مستمر في المدرسة بنظام سجل الطالب.
٭ الإيعاز لمراقبات المراحل التعليمية بإتمام إجراءات النقل الداخلي، وتحديد مركز العمل لجميع حالات النقل الخارجي، والتثبيت والندب والعودة من الإجازة، وعدم وجود بيانات معلم مستمر في المدرسة وغيرها من الحالات.
ونأمل الانتهاء من كل ما سبق ذكره قبل بدء دوام المتعلمين ليتسنى للجهة المعنية (إدارة نظم المعلومات) تحديث البيانات على برنامج ميكروسوفت «تيمز» وتفعيل التعليم عن بُعد للمدارس وقت الحاجة لذلك.
.. وفتح فترة استثنائية للتسجيل في رياض الأطفال حتى 26 الجاري
عبدالعزيز الفضلي
في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتسهيل العملية التعليمية والتيسير على أولياء الأمور، والحرص على توفير حلول مرنة ومريحة لتسجيل الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، أعلنت وزارة التربية عن فتح فترة استثنائية لتسجيل تلاميذ مرحلة رياض الأطفال إلكترونيا، وذلك اعتبارا من أمس الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 26 سبتمبر.
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يتم عبر موقع وزارة التربية الإلكتروني (الخدمات الطلابية).
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