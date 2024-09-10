بالفيديو خالد العجمي إعادة بناء وتطوير المقاهي الشعبية بأسلوب عصري يحاكي الطبيعة البحرية والصحراوية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الاهتمام بالمقاهي الشعبية يُجسّد سياسة صون تقاليد المجتمع..وتمويل المشروع من ريع استثماراتها
بشرى شعبان
وقّع كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية د.خالد العجمي، ورئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل أمس مذكرة تفاهم لدعم الصندوق لتأدية دوره المجتمعي وتزويد المقاهي الشعبية بالخدمات الفنية الهندسية والاستشارية.
وقال د.خالد العجمي في تصريح صحافي على هامش توقيع المذكرة إنها تهدف إلى إعادة بناء وتطوير المقاهي الشعبية وفق تصاميم تحاكي طبيعة المنطقة سواء البحرية أو الصحراوية، مشيرا إلى أن هناك 5 مقاه بمختلف المحافظات ستتم اعادة بنائها، وستكون البداية مع مقاهي السالمية والصليبخات والجهراء والشميمري في شرق، وسيتم تمويل إعادة البناء والتطوير من إيرادات الاستثمار بصندوق المقاهي، مشيرا إلى متابعة إنشاء مقهى في محافظة الاحمدي مع المحافظ الشيخ حمود جابر الأحمد عبر تخصيص أراض لإنشائه بالتعاون مع البلدية.
وأشار العجمي إلى أن هناك توجها لوجود مقاه في المناطق المستحدثة، وتوجد أفرع في مدينة صباح الأحمد السكنية والمطلاع، موضحا أن إعادة تصميم المقاهي ستفتح الباب لإقامة مختلف الأنشطة التراثية، لافتا إلى أن مجلس إدارة المقاهي الشعبية يعمل عبر مذكرة التفاهم لبلوغ مرحلة جديدة من عمل المقاهي لترضي كل فئات المجتمع، وستعمل وفقا للدوام الذي تراه إدارة كل مقهى.
وذكر أن الاتفاقية مع أقدم جمعية نفع عام مهني في الكويت تأتي انطلاقا من ضرورة دعم المقاهي الشعبية وتطويرها، فهي الفضاء الترفيهي والتراثي الذي يحقق التواصل بين الماضي والحاضر ويحتاج إلى تطوير مستمر ويستدعي مزيدا من العناية بها حتى تؤدي دورها المجتمعي المهم، وهذا ما دفع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي إلى تزويدها بالإمكانيات والوسائل التي تسهم في تحقيق أهدافها تجسيدا لسياسة الدولة في صون تقاليد المجتمع وعاداته التي أصبحت جزءا من نظامه الاجتماعي.
بدوره، قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل إن الجمعية دأبت على تقديم المشورة والخبرة الفنية الهندسية لكل الجهات الحكومية دون أي كلفة على هذه الجهات، لكوننا جمعية مهنية تهدف للمساهمة في النهضة الصناعية والعمرانية في البلاد باستراتيجية واضحة.
وبين م.العتل ان المذكرة خطوة للتعاون القائم مع صندوق المقاهي الشعبية منذ سنوات، وسنعمل على دعم تطوير المقاهي الشعبية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات التي يسمح القانون بها ودعم الجهود المبذولة بين الطرفين لتحقيق أهداف المذكرة، لافتا إلى الانتهاء من تصميم أول هذه المقاهي بسوق شرق، وستكون هناك تصاميم للمقاهي الأخرى تحاكي طبيعة وتراث الموقع المقامة عليه وتلبي احتياجات روادها.
ولفت إلى أن أعمال الجمعية المقدمة للمقاهي الشعبية تطوعية، والمذكرة تؤكد على تبادل المشورة والخبرات في مجالات الأعمال والمشاريع وورش العمل والبرامج التدريبية، كما أن المذكرة تفتح باب مشاركة أي من الطرفين في الأنشطة التي يطرحها الطرف الآخر، مضيفا أنه لا التزامات مالية جراء هذه المذكرة على أي من الطرفين.
وأعرب عن الأمل في تطوير التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل مع كل مرافق وزارة الشؤون، مثمنا جهودهم لتحقيق الرؤية السامية في الإصلاح والتطوير لخدمة الكويت.
MENAFN10092024000130011022ID1108659657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.