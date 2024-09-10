بالفيديو خالد العجمي إعادة بناء وتطوير المقاهي الشعبية بأسلوب عصري يحاكي الطبيعة البحرية والصحراوية

الاهتمام بالمقاهي الشعبية يُجسّد سياسة صون تقاليد المجتمع..وتمويل المشروع من ريع استثماراتها



بشرى شعبان

وقّع كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية د.خالد العجمي، ورئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل أمس مذكرة تفاهم لدعم الصندوق لتأدية دوره المجتمعي وتزويد المقاهي الشعبية بالخدمات الفنية الهندسية والاستشارية.

وقال د.خالد العجمي في تصريح صحافي على هامش توقيع المذكرة إنها تهدف إلى إعادة بناء وتطوير المقاهي الشعبية وفق تصاميم تحاكي طبيعة المنطقة سواء البحرية أو الصحراوية، مشيرا إلى أن هناك 5 مقاه بمختلف المحافظات ستتم اعادة بنائها، وستكون البداية مع مقاهي السالمية والصليبخات والجهراء والشميمري في شرق، وسيتم تمويل إعادة البناء والتطوير من إيرادات الاستثمار بصندوق المقاهي، مشيرا إلى متابعة إنشاء مقهى في محافظة الاحمدي مع المحافظ الشيخ حمود جابر الأحمد عبر تخصيص أراض لإنشائه بالتعاون مع البلدية.

وأشار العجمي إلى أن هناك توجها لوجود مقاه في المناطق المستحدثة، وتوجد أفرع في مدينة صباح الأحمد السكنية والمطلاع، موضحا أن إعادة تصميم المقاهي ستفتح الباب لإقامة مختلف الأنشطة التراثية، لافتا إلى أن مجلس إدارة المقاهي الشعبية يعمل عبر مذكرة التفاهم لبلوغ مرحلة جديدة من عمل المقاهي لترضي كل فئات المجتمع، وستعمل وفقا للدوام الذي تراه إدارة كل مقهى.

وذكر أن الاتفاقية مع أقدم جمعية نفع عام مهني في الكويت تأتي انطلاقا من ضرورة دعم المقاهي الشعبية وتطويرها، فهي الفضاء الترفيهي والتراثي الذي يحقق التواصل بين الماضي والحاضر ويحتاج إلى تطوير مستمر ويستدعي مزيدا من العناية بها حتى تؤدي دورها المجتمعي المهم، وهذا ما دفع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي إلى تزويدها بالإمكانيات والوسائل التي تسهم في تحقيق أهدافها تجسيدا لسياسة الدولة في صون تقاليد المجتمع وعاداته التي أصبحت جزءا من نظامه الاجتماعي.

بدوره، قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل إن الجمعية دأبت على تقديم المشورة والخبرة الفنية الهندسية لكل الجهات الحكومية دون أي كلفة على هذه الجهات، لكوننا جمعية مهنية تهدف للمساهمة في النهضة الصناعية والعمرانية في البلاد باستراتيجية واضحة.

وبين م.العتل ان المذكرة خطوة للتعاون القائم مع صندوق المقاهي الشعبية منذ سنوات، وسنعمل على دعم تطوير المقاهي الشعبية من خلال ​تبادل الخبرات والمعلومات التي يسمح القانون بها ودعم الجهود المبذولة بين الطرفين لتحقيق أهداف المذكرة، لافتا إلى الانتهاء من تصميم أول هذه المقاهي بسوق شرق، وستكون هناك تصاميم للمقاهي الأخرى تحاكي طبيعة وتراث الموقع المقامة عليه وتلبي احتياجات روادها.

ولفت إلى أن أعمال الجمعية المقدمة للمقاهي الشعبية تطوعية، والمذكرة تؤكد على تبادل المشورة والخبرات في مجالات الأعمال والمشاريع وورش العمل والبرامج التدريبية، كما أن المذكرة تفتح باب مشاركة أي من الطرفين في الأنشطة التي يطرحها الطرف الآخر، مضيفا أنه لا التزامات مالية جراء هذه المذكرة على أي من الطرفين.

وأعرب عن الأمل في تطوير التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل مع كل مرافق وزارة الشؤون، مثمنا جهودهم لتحقيق الرؤية السامية في الإصلاح والتطوير لخدمة الكويت.