وكيل الإعلام تطوير آلية العمل في الجانب التقني والخوادم والمستقبلات التقنية لاستديوهات تلفزيون الكويت

«الإعلام» ستعمل على تعزيز التوعية المجتمعية لثقافة الأمن السيبراني من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية



وقعت وزارة الإعلام والمركز الوطني للأمن السيبراني أمس اتفاقية تعاون في مجال الأمن السيبراني والتدريب والتعاون الإعلامي.

وقال وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن، في تصريح لـ «كونا» على هامش التوقيع، إن هذه الاتفاقية تأتي بتوجيهات من الإعلام عبدالرحمن المطيري وتنفيذا لاستراتيجية الوزارة في خلق شراكة استراتيجية مع مؤسسات الدولة.

وأكد محيسن أن هذا التعاون المشترك سينعكس على تطوير آلية العمل لاسيما في الجانب التقني والخوادم والمستقبلات التقنية لاستديوهات تلفزيون دولة الكويت والتي سيكون لها أثر في تطوير آلية العمل بالوزارة.

وأضاف انه من خلال هذه الاتفاقية سيقوم المركز الوطني للأمن السيبراني بتقديم مجموعة خدمات لوزارة الإعلام، منها الدعم الفني المستمر خلال الفترات المختلفة من العمل الإعلامي، وكذلك الفحص الدوري للأجهزة والخوادم الرقمية في الاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية والأخبار.

وبين محيسن أيضا أن من تلك الخدمات تقديم اللوائح والنظم العالمية في أنظمة الحواسب والخوادم الرقمية للوزارة، لافتا إلى أن «المركز» سيقدم كذلك دورات تدريبية وورش عمل للارتقاء بالكوادر الوطنية وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني للعاملين في «الإعلام» لتطوير أنظمة الحماية التقنية في أجهزة الوزارة.

وذكر أن وزارة الإعلام ستعمل بدورها على تعزيز التوعية المجتمعية لثقافة الأمن السيبراني من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية وإيجاد الإعلانات التوعية بالتنسيق مع المركز للاطلاع على آخر المستجدات التقنية في هذا الجانب.

من جهته، أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء الركن متقاعد م.محمد بوعركي، في تصريح مماثل، أن توقيع الاتفاقية مع «الإعلام» يأتي باعتبارها إحدى أهم مؤسسات الدولة التي تعمل على تعزيز ركائز التوعية الوطنية.

وأضاف بوعركي أن هذه الاتفاقية تهدف الى تدريب العاملين في وزارة الإعلام لتحقيق المستوى المستهدف للوعي بالأمن السيبراني، مبينا أن المركز حريص على عقد شراكات مع مختلف مؤسسات الدولة.