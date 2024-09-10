وكيل الإعلام تطوير آلية العمل في الجانب التقني والخوادم والمستقبلات التقنية لاستديوهات تلفزيون الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
«الإعلام» ستعمل على تعزيز التوعية المجتمعية لثقافة الأمن السيبراني من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية
وقعت وزارة الإعلام والمركز الوطني للأمن السيبراني أمس اتفاقية تعاون في مجال الأمن السيبراني والتدريب والتعاون الإعلامي.
وقال وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن، في تصريح لـ «كونا» على هامش التوقيع، إن هذه الاتفاقية تأتي بتوجيهات من وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري وتنفيذا لاستراتيجية الوزارة في خلق شراكة استراتيجية مع مؤسسات الدولة.
وأكد محيسن أن هذا التعاون المشترك سينعكس على تطوير آلية العمل لاسيما في الجانب التقني والخوادم والمستقبلات التقنية لاستديوهات تلفزيون دولة الكويت والتي سيكون لها أثر في تطوير آلية العمل بالوزارة.
وأضاف انه من خلال هذه الاتفاقية سيقوم المركز الوطني للأمن السيبراني بتقديم مجموعة خدمات لوزارة الإعلام، منها الدعم الفني المستمر خلال الفترات المختلفة من العمل الإعلامي، وكذلك الفحص الدوري للأجهزة والخوادم الرقمية في الاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية والأخبار.
وبين محيسن أيضا أن من تلك الخدمات تقديم اللوائح والنظم العالمية في أنظمة الحواسب والخوادم الرقمية للوزارة، لافتا إلى أن «المركز» سيقدم كذلك دورات تدريبية وورش عمل للارتقاء بالكوادر الوطنية وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني للعاملين في «الإعلام» لتطوير أنظمة الحماية التقنية في أجهزة الوزارة.
وذكر أن وزارة الإعلام ستعمل بدورها على تعزيز التوعية المجتمعية لثقافة الأمن السيبراني من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية وإيجاد الإعلانات التوعية بالتنسيق مع المركز للاطلاع على آخر المستجدات التقنية في هذا الجانب.
من جهته، أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء الركن متقاعد م.محمد بوعركي، في تصريح مماثل، أن توقيع الاتفاقية مع «الإعلام» يأتي باعتبارها إحدى أهم مؤسسات الدولة التي تعمل على تعزيز ركائز التوعية الوطنية.
وأضاف بوعركي أن هذه الاتفاقية تهدف الى تدريب العاملين في وزارة الإعلام لتحقيق المستوى المستهدف للوعي بالأمن السيبراني، مبينا أن المركز حريص على عقد شراكات مع مختلف مؤسسات الدولة.
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