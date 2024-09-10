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آيفون 16 7 مزايا جديدة أضافتها آبل لتعزز جاذبية هواتفها

9/10/2024 7:21:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت شركة «آبل» أول من أمس، عن أحدث إصدارات هواتف «آيفون 16»، مع سعيها لبث حياة جديدة في منتجها، ومحاولة إقناع عملائها بالتخلي عن أجهزتهم من الموديلات القديمة، حيث تعد الطرازات الجديدة للهاتف الأشهر هي أول هواتف مصممة بالكامل من «آبل» تدعم الذكاء الاصطناعي وقدراته الرائدة، وفيما يلي سنتناول أبرز 7 مزايا يمتلكها الهاتف الجديد من شركة «آبل»:
1- تقنيات الذكاء الاصطناعي «آبل إنتلجنس»
وتسعى «آبل» لحفر اسمها كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي وإنعاش مبيعات «آيفون» عن طريق مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة بأحدث إصدار من نظامها التشغيلي «آي أو إس 18»، رغم اتفاق المحللين على افتقار الطرح للمفاجأة الكبيرة. وسيتم إطلاق بعض مزايا «آبل إنتلجنس» في البداية بنسخة تجريبية في أكتوبر المقبل باللغة الإنجليزية الأميركية، ثم سيطرح باللغة الإنجليزية «المحلية» بالمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا في ديسمبر المقبل، على أن تضاف اللغات الصينية واليابانية والفرنسية والإسبانية مطلع العام المقبل.
2- المعالج الأسرع على الإطلاق
وفي نظرة على الموديلات الجديدة لهاتف «آيفون 16»، فإنها تتميز برقائق «A18» الجديدة والتي ستحسن الأداء للتعامل مع متطلبات تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، أما موديلات «برو» فزودت بمعالج أسرع «A18 Pro».
ويعتبر المعالج «A18» أسرع بنسبة تصل إلى 30% عن المعالجات الموجودة في «آيفون 15» وحتى أجهزة الحواسب المكتبية المتطورة، وبفضل رقائق «A18 Pro» الأسرع والأكثر كفاءة والمصممة من أجل «آبل إنتلجنس»، فإن «آيفون 16 برو» و«16 برو ماكس» هما أكثر موديلات آيفون تقدما على الإطلاق.
3- بطاريات أكبر بعمر أطول
وفيما يخص بطاريات هواتف «آيفون 16» الجديدة، فهي مزوده ببطارية أكبر بعمر أطول، فعلى سبيل المثال يمكن أن يشغل «آيفون 16» مقطع فيديو مدته أطول بساعتين عن «آيفون 15»، كما يمكن لموديلات «برو» تشغيل مقاطع أطول بمدة تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات.
4- حجم الشاشة الأكبر على الإطلاق
ويأتي «آيفون 16» بشاشة 6.1 بوصة، و«16 Plus» بشاشة حجمها 6.7 بوصة، و«16 Pro» بشاشة 6.3 بوصة، و«آيفون Pro Max 16» بالشاشة الأكبر 6.9 بوصة، وذلك لأول مرة في تاريخ «آبل» حيث يعد هذا الحجم الأكبر لشاشات «آيفون» على الإطلاق.
5- زر الكاميرا الجديد بمزايا رائعة
ومن المميزات الرئيسية الجديدة وغير المتوافرة بالموديلات السابقة، هي «زر الكاميرا» المتوافر بكل الطرازات الأربعة على الجانب الأيمن من الجهاز، وعند النقرة الأولى عليه يتم تشغيل الكاميرا، والنقرة الثانية تلتقط الصورة، أما النقر المستمر فيبدأ تسجيل فيديو، وتحريك الإصبع على طول الزر يساعد على التكبير أو التنقل بين عناصر التحكم الأخرى. ويسمح «زر الكاميرا» للمستخدمين بالوصول سريعا للكاميرا والتحكم بها، ويوفر أيضا ميزة «الذكاء البصري» والذي يحدد ويفسر الأشياء التي ترصدها الكاميرا.
6- خصائص تصوير وصوت عالية الدقة
إلى جانب خصائص الكاميرا نفسها التي تغيرت عن موديلات العام الماضي، إذ يتميز «آيفون 15 برو ماكس» بتقريب بصري 5x ولكن «15 برو» 3X فقط، لكن يتميز موديلا هذا العام «16 برو» و16 برو ماكس بإمكانات تكبير 5X. وحدثت الشركة العدسات والمستشعرات في طرازات «برو» بما في ذلك كاميرا «فيوجن» الجديدة بدقة 48 ميجابكسل يمكنها التقاط الصور بشكل أسرع، كما أن الهاتف أصبح قادرا على التقاط مقاطع الفيديو بدقة 4K، مع معدل تحديث إطارات 120 إطار في الثانية، أي التقاط مقاطع التصوير البطيء بدقة أعلى من كل الأجيال السابقة.
7- حواف أرق.. وألوان جديدة
وقالت «آبل» إن الموديلات الجديدة تحتوي على «أرق حواف في أي منتج من منتجات آبل»، ووصفتها بأنها أفضل شاشات آيفون لدينا على الإطلاق.

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