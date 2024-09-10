آيفون 16 7 مزايا جديدة أضافتها آبل لتعزز جاذبية هواتفها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كشفت شركة «آبل» أول من أمس، عن أحدث إصدارات هواتف
«آيفون 16»، مع سعيها لبث حياة جديدة في منتجها، ومحاولة إقناع عملائها بالتخلي عن أجهزتهم من الموديلات القديمة، حيث تعد الطرازات الجديدة للهاتف الأشهر هي أول هواتف مصممة بالكامل من «آبل» تدعم الذكاء الاصطناعي وقدراته الرائدة، وفيما يلي سنتناول أبرز 7 مزايا يمتلكها الهاتف الجديد من شركة «آبل»:
1- تقنيات الذكاء الاصطناعي «آبل إنتلجنس»
وتسعى «آبل» لحفر اسمها كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي وإنعاش مبيعات «آيفون» عن طريق مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة بأحدث إصدار من نظامها التشغيلي «آي أو إس 18»، رغم اتفاق المحللين على افتقار الطرح للمفاجأة الكبيرة. وسيتم إطلاق بعض مزايا «آبل إنتلجنس» في البداية بنسخة تجريبية في أكتوبر المقبل باللغة الإنجليزية الأميركية، ثم سيطرح باللغة الإنجليزية «المحلية» بالمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا في ديسمبر المقبل، على أن تضاف اللغات الصينية واليابانية والفرنسية والإسبانية مطلع العام المقبل.
2- المعالج الأسرع على الإطلاق
وفي نظرة على الموديلات الجديدة لهاتف «آيفون 16»، فإنها تتميز برقائق «A18» الجديدة والتي ستحسن الأداء للتعامل مع متطلبات تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، أما موديلات «برو» فزودت بمعالج أسرع «A18 Pro».
ويعتبر المعالج «A18» أسرع بنسبة تصل إلى 30% عن المعالجات الموجودة في «آيفون 15» وحتى أجهزة الحواسب المكتبية المتطورة، وبفضل رقائق «A18 Pro» الأسرع والأكثر كفاءة والمصممة من أجل «آبل إنتلجنس»، فإن «آيفون 16 برو» و«16 برو ماكس» هما أكثر موديلات آيفون تقدما على الإطلاق.
3- بطاريات أكبر بعمر أطول
وفيما يخص بطاريات هواتف «آيفون 16» الجديدة، فهي مزوده ببطارية أكبر بعمر أطول، فعلى سبيل المثال يمكن أن يشغل «آيفون 16» مقطع فيديو مدته أطول بساعتين عن «آيفون 15»، كما يمكن لموديلات «برو» تشغيل مقاطع أطول بمدة تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات.
4- حجم الشاشة الأكبر على الإطلاق
ويأتي «آيفون 16» بشاشة 6.1 بوصة، و«16 Plus» بشاشة حجمها 6.7 بوصة، و«16 Pro» بشاشة 6.3 بوصة، و«آيفون Pro Max 16» بالشاشة الأكبر 6.9 بوصة، وذلك لأول مرة في تاريخ «آبل» حيث يعد هذا الحجم الأكبر لشاشات «آيفون» على الإطلاق.
5- زر الكاميرا الجديد بمزايا رائعة
ومن المميزات الرئيسية الجديدة وغير المتوافرة بالموديلات السابقة، هي «زر الكاميرا» المتوافر بكل الطرازات الأربعة على الجانب الأيمن من الجهاز، وعند النقرة الأولى عليه يتم تشغيل الكاميرا، والنقرة الثانية تلتقط الصورة، أما النقر المستمر فيبدأ تسجيل فيديو، وتحريك الإصبع على طول الزر يساعد على التكبير أو التنقل بين عناصر التحكم الأخرى. ويسمح «زر الكاميرا» للمستخدمين بالوصول سريعا للكاميرا والتحكم بها، ويوفر أيضا ميزة «الذكاء البصري» والذي يحدد ويفسر الأشياء التي ترصدها الكاميرا.
6- خصائص تصوير وصوت عالية الدقة
إلى جانب خصائص الكاميرا نفسها التي تغيرت عن موديلات العام الماضي، إذ يتميز «آيفون 15 برو ماكس» بتقريب بصري 5x ولكن «15 برو» 3X فقط، لكن يتميز موديلا هذا العام «16 برو» و16 برو ماكس بإمكانات تكبير 5X. وحدثت الشركة العدسات والمستشعرات في طرازات «برو» بما في ذلك كاميرا «فيوجن» الجديدة بدقة 48 ميجابكسل يمكنها التقاط الصور بشكل أسرع، كما أن الهاتف أصبح قادرا على التقاط مقاطع الفيديو بدقة 4K، مع معدل تحديث إطارات 120 إطار في الثانية، أي التقاط مقاطع التصوير البطيء بدقة أعلى من كل الأجيال السابقة.
7- حواف أرق.. وألوان جديدة
وقالت «آبل» إن الموديلات الجديدة تحتوي على «أرق حواف في أي منتج من منتجات آبل»، ووصفتها بأنها أفضل شاشات آيفون لدينا على الإطلاق.
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