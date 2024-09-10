جامعة الكويت اليوم آخر موعد لاستكمال الجدول الدراسي إلكترونيا

جامعة الكويت اليوم آخر موعد لاستكمال الجدول الدراسي إلكترونيا
التاريخ
9/10/2024 7:21:57 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
ثامر السليم
أعلنت جامعة الكويت ان اليوم الأربعاء آخر موعد لاستكمال الجدول الدراسي عن طريق نظام التسجيل الإلكتروني من خلال تعبئة النماذج الخاصة بالأقسام العلمية لكلية الآداب.
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن فترة التسجيل ByForce في الكليات تنتهي غدا الخميس.
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