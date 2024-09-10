Wednesday, 11 September 2024 04:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة الكويت اليوم آخر موعد لاستكمال الجدول الدراسي إلكترونيا

9/10/2024 7:21:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أعلنت ‏جامعة الكويت ان اليوم الأربعاء آخر موعد لاستكمال الجدول الدراسي عن طريق نظام التسجيل الإلكتروني من خلال تعبئة النماذج الخاصة بالأقسام العلمية لكلية الآداب.
وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن فترة التسجيل ‏ByForce في الكليات تنتهي غدا الخميس.

MENAFN10092024000130011022ID1108659654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث