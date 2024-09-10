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هاريس تعدل مواقفها الانتخابية لمواجهة خطة ترامب الرئاسية

9/10/2024 7:21:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شنّ الجمهوريون هجوما حادا على المرشحة الديموقراطية للرئاسة الاميركية كامالا هاريس، واصفين إياها بـ «تقلب» المواقف بشأن قضايا أساسية.
وكشفت نائبة الرئيس عن بعض السياسات الوسطية وتخلت عن مواقف سابقة، لكنها أبقت الكثير مبهما خلال حملتها للانتخابات الرئاسية الأميركية، في محاولة منها استهداف كسب نقاط انتخابية، مستبقة المناظرة التلفزيونية الاولى التي واجهت فيها منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وعشية انعقاد المناظرة بساعات، نشرت هاريس سلسلة من السياسات عبر موقعها الإلكتروني، تضمنت قضايا رئيسية.
ففي الاقتصاد، أكدت هاريس التزامها بحماية الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة، مشددة على رغبتها في خلق «اقتصاد الفرصة».
وأشارت إلى ان إحدى سياساتها في ذلك هي إعفاء ضريبي قيمته 6 آلاف دولار للعائلات التي تضم أطفالا حديثي الولادة. كما وعدت بخفض الضرائب على مئة مليون أميركي ورفعها على الأكثر ثراء، وخفض أسعار المساكن وكلفة السكن.
وأكدت أنها ستواجه «التلاعب بالأسعار» من قبل الشركات لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهي إحدى أبرز نقاط ضعفها إزاء ترامب، على الرغم من أن خططها في هذا المجال تبقى غامضة.
ولم تعرض هاريس إلى الآن لسياسة بيئية مفصلة باستثناء مجال وحيد هو التصديع المائي (التكسير الهيدروليكي)، إحدى الوسائل المستخدمة لاستخراج الغاز والنفط عبر ضخ مياه بضغط عال.
وفي هذا الصدد، تعهدت بعدم حظر هذه الممارسة على الرغم من إعلانها سابقا معارضتها لها.
وفيما يخص الهجرة غير النظامية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، أكدت هاريس أن من يعبرون الحدود بشكل غير قانوني سيواجهون «تداعيات».
وقد دعمت مسعى الرئيس جو بايدن في سياسة الهجرة، وساندت بناء «جدار» عند الحدود طالب به ترامب، على الرغم من انتقاداتها السابقة له.
وفي مجال السياسة الخارجية، ركزت المرشحة الديموقراطية على الحرب في غزة، وأكدت أنها لن تعلق شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل على الرغم من الدعوات في أوساط ناخبين ديموقراطيين ومن العرب الأميركيين للقيام بذلك، مشددة على أنها ستقوم بما يلزم لضمان قدرة إسرائيل على «الدفاع عن نفسها».
في المقابل يسعى المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، ما يثير تكهنات بما ستكون عليه الأوضاع في الولايات المتحدة في حال فاز بانتخابات نوفمبر المقبل، وسط تساؤلات عن عمليات ترحيل واسعة، وثأر سياسي من خصومه، أو حتى إحلال السلام في العالم والدخول في عصر ذهبي جديد.
وعموما، تركز خطة ترامب الرئاسية لبلاده والعالم، على نقاط رئيسية لاسيما الهجرة والمناخ والسياسة الخارجية.
فقد تعهد الرئيس السابق بإطلاق أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير القانونيين في تاريخ الولايات المتحدة، منذ اليوم الأول لتوليه مهماته في حال فوزه، وقال «سنخرجهم بأسرع ما يمكن»، متهما المهاجرين غير المسجلين بأنهم يقومون بـ «تسميم دم بلادنا».
وأكد ترامب، الذي لم يتمكن من إنجاز مشروع بناء جدار عند الحدود الأميركية -المكسيكية، أنه لا يمانع «استخدام الجيش» في عمليات الترحيل، وقد ينشئ معسكرات احتجاز لإنجاز التدقيق في ملفات الأشخاص الذين سيكونون هدفا للإبعاد. أكد ترامب خلال شريط ترويجي أثناء حملته الانتخابية أنه «في اليوم الأول من ولايتي الجديدة، سأوقع أمرا تنفيذيا يوضح للوكالات الفيدرالية أنه في ظل التفسير الصحيح للقانون، من الآن فصاعدا لن ينال الأطفال المستقبليون للأجانب غير القانونيين الجنسية الأميركية بشكل تلقائي».
من جهة أخرى، يقول ترامب لمناصريه خلال تجمعاته الانتخابية انه يعتزم «وقف الانفاق المهدر لبايدن ووضع حد سريعا للخديعة الخضراء الجديدة»، في إشارة إلى الانفاق الذي تعهد به الرئيس الحالي للحد من آثار التغير المناخي.
وتعهد بأن «تنخفض أسعار موارد الطاقة بشكل سريع جدا. في العديد من الحالات، سنقوم بخفض ما تتكلفونه في مجال الطاقة إلى النصف».
ويكرر ترامب منذ أشهر أنه قادر على إنهاء الحرب في أوكرانيا «خلال 24 ساعة»، من دون أن يوضح السبيل لذلك، وقال خلال مقابلة صحافية «لدي خطة محددة للغاية لوقف (الحرب) بين أوكرانيا وروسيا. ولدي فكرة معينة، ربما ليست خطة بل فكرة، بشأن الصين».

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