هاريس تعدل مواقفها الانتخابية لمواجهة خطة ترامب الرئاسية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شنّ الجمهوريون هجوما حادا على المرشحة الديموقراطية للرئاسة الاميركية كامالا هاريس، واصفين إياها بـ «تقلب» المواقف بشأن قضايا أساسية.
وكشفت نائبة الرئيس عن بعض السياسات الوسطية وتخلت عن مواقف سابقة، لكنها أبقت الكثير مبهما خلال حملتها للانتخابات الرئاسية الأميركية، في محاولة منها استهداف كسب نقاط انتخابية، مستبقة المناظرة التلفزيونية الاولى التي واجهت فيها منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وعشية انعقاد المناظرة بساعات، نشرت هاريس سلسلة من السياسات عبر موقعها الإلكتروني، تضمنت قضايا رئيسية.
ففي الاقتصاد، أكدت هاريس التزامها بحماية الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة، مشددة على رغبتها في خلق «اقتصاد الفرصة».
وأشارت إلى ان إحدى سياساتها في ذلك هي إعفاء ضريبي قيمته 6 آلاف دولار للعائلات التي تضم أطفالا حديثي الولادة. كما وعدت بخفض الضرائب على مئة مليون أميركي ورفعها على الأكثر ثراء، وخفض أسعار المساكن وكلفة السكن.
وأكدت أنها ستواجه «التلاعب بالأسعار» من قبل الشركات لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهي إحدى أبرز نقاط ضعفها إزاء ترامب، على الرغم من أن خططها في هذا المجال تبقى غامضة.
ولم تعرض هاريس إلى الآن لسياسة بيئية مفصلة باستثناء مجال وحيد هو التصديع المائي (التكسير الهيدروليكي)، إحدى الوسائل المستخدمة لاستخراج الغاز والنفط عبر ضخ مياه بضغط عال.
وفي هذا الصدد، تعهدت بعدم حظر هذه الممارسة على الرغم من إعلانها سابقا معارضتها لها.
وفيما يخص الهجرة غير النظامية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، أكدت هاريس أن من يعبرون الحدود بشكل غير قانوني سيواجهون «تداعيات».
وقد دعمت مسعى الرئيس جو بايدن في سياسة الهجرة، وساندت بناء «جدار» عند الحدود طالب به ترامب، على الرغم من انتقاداتها السابقة له.
وفي مجال السياسة الخارجية، ركزت المرشحة الديموقراطية على الحرب في غزة، وأكدت أنها لن تعلق شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل على الرغم من الدعوات في أوساط ناخبين ديموقراطيين ومن العرب الأميركيين للقيام بذلك، مشددة على أنها ستقوم بما يلزم لضمان قدرة إسرائيل على «الدفاع عن نفسها».
في المقابل يسعى المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، ما يثير تكهنات بما ستكون عليه الأوضاع في الولايات المتحدة في حال فاز بانتخابات نوفمبر المقبل، وسط تساؤلات عن عمليات ترحيل واسعة، وثأر سياسي من خصومه، أو حتى إحلال السلام في العالم والدخول في عصر ذهبي جديد.
وعموما، تركز خطة ترامب الرئاسية لبلاده والعالم، على نقاط رئيسية لاسيما الهجرة والمناخ والسياسة الخارجية.
فقد تعهد الرئيس السابق بإطلاق أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير القانونيين في تاريخ الولايات المتحدة، منذ اليوم الأول لتوليه مهماته في حال فوزه، وقال «سنخرجهم بأسرع ما يمكن»، متهما المهاجرين غير المسجلين بأنهم يقومون بـ «تسميم دم بلادنا».
وأكد ترامب، الذي لم يتمكن من إنجاز مشروع بناء جدار عند الحدود الأميركية -المكسيكية، أنه لا يمانع «استخدام الجيش» في عمليات الترحيل، وقد ينشئ معسكرات احتجاز لإنجاز التدقيق في ملفات الأشخاص الذين سيكونون هدفا للإبعاد. أكد ترامب خلال شريط ترويجي أثناء حملته الانتخابية أنه «في اليوم الأول من ولايتي الجديدة، سأوقع أمرا تنفيذيا يوضح للوكالات الفيدرالية أنه في ظل التفسير الصحيح للقانون، من الآن فصاعدا لن ينال الأطفال المستقبليون للأجانب غير القانونيين الجنسية الأميركية بشكل تلقائي».
من جهة أخرى، يقول ترامب لمناصريه خلال تجمعاته الانتخابية انه يعتزم «وقف الانفاق المهدر لبايدن ووضع حد سريعا للخديعة الخضراء الجديدة»، في إشارة إلى الانفاق الذي تعهد به الرئيس الحالي للحد من آثار التغير المناخي.
وتعهد بأن «تنخفض أسعار موارد الطاقة بشكل سريع جدا. في العديد من الحالات، سنقوم بخفض ما تتكلفونه في مجال الطاقة إلى النصف».
ويكرر ترامب منذ أشهر أنه قادر على إنهاء الحرب في أوكرانيا «خلال 24 ساعة»، من دون أن يوضح السبيل لذلك، وقال خلال مقابلة صحافية «لدي خطة محددة للغاية لوقف (الحرب) بين أوكرانيا وروسيا. ولدي فكرة معينة، ربما ليست خطة بل فكرة، بشأن الصين».
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