بالفيديو تعادل سلبي لـ الأزرق مع العراق

MENAFN - Al-Anbaa) مبارك الخالدي ـ يحيى حميدانفي مواجهة جماهيرية حاشدة، تعادل منتخبنا الوطني (الأزرق) مع المنتخب العراقي سلبياً أمس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في أميركا وكندا والمكسيك، ليضيف «الأزرق» النقطة الثانية إلى رصيده، فيما رفع العراق رصيده إلى أربع نقاط متساويا مع منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية.وتضم مجموعة «الأزرق» أيضا منتخبات كوريا الجنوبية وعُمان والأردن وفلسطين.دخل «الأزرق» المباراة بتشكيلة مغايرة ونهج مختلف عن ظهوره في الجولة الأولى أمام الأردن، واشرك المدرب الأرجنتيني بيتزي الحارس سليمان عبدالغفور، وفي الدفاع سامي الصانع وخالد إبراهيم وفهد الهاجري ومشاري غنام، وفي الوسط سلطان العنزي واحمد الظفيري ورضا هاني وفيصل زايد، وفي المقدمة محمد دحام ويوسف ناصر.وشهدت المباراة تحولا مبكرا بعد طرد المدافع العراقي ريبين سولاقة مبكرا في الدقيقة السابعة بعد إعاقته يوسف ناصر من الوضع منفردا، ليمنح النقص العددي لاعبي منتخبنا الوطني دافعا اضافيا للسيطرة والاستحواذ على الكرة.واعتمد «الأزرق» على التمريرات القصيرة والبينية للوصول إلى مرمى الحارس جلال حسن، وشكلت الجبهة اليمنى منطقة المناورات بتواجد محمد دحام ومساندة الظهير سامي الصانع، ولم ترتق محاولات «الأزرق» إلى الخطورة والفاعلية الحقيقية.في المقابل أجاد المنتخب العراقي بخبرته تنظيمه الدفاعي والاعتماد على مهارة ابراهيم بايش وزيدان اقبال وعلي الحمادي في التحول إلى الهجوم، وكانت اخطر الفرص لمنتخب العراق رأسية اللاعب أحمد يحيى التي علت عارضة سليمان عبدالغفور (44).ومع انطلاق الحصة الثانية من المباراة، دفع مدرب العراق الإسباني كاساس بمهاجمه علي جاسم بدلا من زيد تحسين بحثا عن الكثافة الهجومية، ومن كرة عرضية لسامي الصانع ارتطمت الكرة بجسد المدافع أحمد يحيى ليشير الحكم الياباني هيرو يوكى كيمورا إلى علامة الجزاء، لكنه عاد وألغى قراره بعد الرجوع إلى حكم الفيديو (48) لترتفع بعدها وتيرة المباراة فنيا وبدنيا.ووجه علي جاسم كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس عبدالغفور (57)، ورمى مدرب «الأزرق» خوان بيتزي بأوراقه بدخول حمد حربي وعيد الرشيدي وعذبي شهاب وحسين اشكناني بدلا من سلطان العنزي ورضا هاني وأحمد الظفيري وفيصل زايد، كما شارك معاذ الأصيمع بدلا من مشاري غنام.وواصل المنتخب العراقي خطورته بعد ان تخلى عن حذره وتعامل بشكل ايجابي مع الواقع، واستقبل ابراهيم بايش كرة طولية لكنه أرسلها بجوار القائم الايمن لسليمان عبدالعفور (67)، وتحسن اداء «الأزرق» وكان الاكثر حيوية في وسط الملعب.وتحـــرك الرشيـــدي والاصيمع عبر الاطراف وفي المساحات الخلفية لكن دون خطورة، وسدد فهد الهاجري كرة من خارج المنطقة ذهبت بعيدة عن المرمى (85)، وكاد جاسم ان يدرك المرمى بقذيفة من داخل المنطقة لكن عبدالغفور أبعدها ببراعة إلى ركنية (87)، وفي الوقت بدل من الضائع تبادل المنتخبات الهجمات الخطيرة، وأطلق يوسف ناصر قذيفة لكن الحارس العراقي تصدى لها، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.وسيستكمل «الأزرق» مشواره بالتصفيات الشهر المقبل، حيث سيلتقي منتخب عمان 10 أكتوبر المقبل، ثم منتخب فلسطين 15 منه.

من أجواء المباراة

٭ قام النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، يرافقه عدد من القيادات الأمنية الميدانية، بتفقد أجواء «ستاد جابر» قبل ساعتين تقريبا من ركلة بداية مباراة «الأزرق» وضيفه العراقي.

٭ بذل رجال وزارة الداخلية والإطفاء والإسعاف جهودا كبيرة عبر توفير كل سبل الراحة للجماهير الكبيرة التي احتشدت في الملعب.

٭ حرص رجال وزارة الداخلية على توزيع قناني المياه على الجماهير الحاضرة.

٭ امتلأت مدرجات «ستاد جابر» عن آخرها قبل ساعة من انطلاق المباراة، حيث بدا الملعب كامل العدد بتواجد 60 ألف متفرج، وتوافد المشجعون للملعب عند الساعة الخامسة عصر أمس.

٭ نزل لاعبو «الأزرق» لإجراء عمليات الإحماء عند الساعة 8:15، وقوبل دخول منتخبنا بعاصفة من التصفيق لتحية اللاعبين من الجماهير الكبيرة الحاضرة بـ «ستاد جابر»، وبالتزامن دخل لاعبو العراق كذلك.

٭ رفعت جماهير العراق، التي حضرت في «ستاد جابر»، لافتات الشكر والثناء لدولة الكويت على حسن الاستضافة وتسهيل كل إجراءات الدخول إلى الملعب.















