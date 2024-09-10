تسريع العمل في مشروع T2

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروع مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد T2) باعتباره أحد المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد.
ووجه سمو الشيخ أحمد العبدالله الجهات الحكومية المعنية، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها سموه لمشروع مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد T2) مع الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بضرورة التعاون مع وزارة الأشغال العامة لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ولتسريع وتيرة العمل به بهدف تحقيق التقدم المستمر في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفق الجدول الزمني المحدد لتشغيله.
وشدد سموه على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الذي يعد نقلة نوعية في مجال النقل الجوي للكويت.
من جانبه، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، الذي أجاز تعديل عملية التوثيق الإلكتروني من خلال وسائل الاتصال الحديثة دون الحاجة لحضور الشخص بنفسه أمام الموثق في وزارة العدل.
كما وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إطالة ميعاد الطعن بالاستئناف إلى ثلاثين يوما، كما أجاز للمحكمة أو المحقق الإعلان بالحضور بأي وسيلة اتصال حديثة.
ولمزيد من تفاصيل
سموه قام بجولة تفقدية للمشروع مع الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
رئيس الوزراء: تذليل جميع المعوقات أمام مشروع مبنى الركاب الجديد T2 والعمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد
تعديل عملية التوثيق الإلكتروني من خلال وسائل الاتصال الحديثة دون الحاجة لحضور الشخص بنفسه أمام الموثق في وزارة العدل
المجلس وافق على إطالة ميعاد الطعن بـ «الاستئناف» إلى ثلاثين يوماً وأجاز للمحكمة أو المحقق الإعلان بالحضور بأي وسيلة اتصال حديثة
اعتماد محضر «اللجنة العليا للجنسية» المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالغش والتزوير
الموافقة على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد T2) برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بما يلي:
أكد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية مشروع مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد T2) باعتباره أحد المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد.
ووجه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية وذلك خلال جولة تفقدية قام بها سموه لمشروع مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد T2) مع أخواته وإخوانه الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بضرورة التعاون مع وزارة الأشغال العامة لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ولتسريع وتيرة العمل به بهدف تحقيق التقدم المستمر في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفق الجدول الزمني المحدد لتشغيله.
وفي هذا الصدد، قدمت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان عرضا مرئيا حول آخر المستجدات والتطورات بشأن الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدة أن الاهتمام بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد يقع على رأس الأولويات لدى الحكومة من خلال انتهاج أفضل المعايير في مجال الطيران المدني، معتبرة مشروع «مبنى الركاب الجديد T2» من المشاريع الذكية ويتميز المبنى بوجود أنظمة وخدمات حديثة ذات جودة عالية.
كما قدم رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود عرضا مرئيا بشأن تشغيل مبنى الركاب الجديد T2 بما يتوافق مع الأنظمة الدولية والوصول إلى جاهزية التشغيل الكامل للمبنى.
وأشاد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بجهود وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود وجميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع من الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الذي يعد نقله نوعية في مجال النقل الجوي لدولة الكويت.
من جانب آخر، أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الأسبوع الماضي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تأتي استكمالا لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ولتفعيل مستوى التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.
كما أحاط مجلس الوزراء علما بلقائه خلال هذه الزيارة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك لقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تم من خلالها بحث الروابط التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون والعمل المشترك بينهما.
من جهته، أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين ورسخت أواصر الأخوة بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة اخرى، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط السابق د.عماد العتيقي على جهوده المخلصة التي بذلها أثناء توليه مهام مسؤولياته، وذلك بعد صدور مرسوم رقم 153 لسنة 2024 بقبول استقالته يوم الأحد الماضي، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشاريع مراسيم بقوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية ومنها:
1 ـ الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، الذي أجاز تعديل عملية التوثيق الإلكتروني من خلال وسائل الاتصال الحديثة دون الحاجة لحضور الشخص بنفسه أمام الموثق في وزارة العدل.
2 ـ الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إطالة ميعاد الطعن بالاستئناف إلى ثلاثين يوما، كما أجاز للمحكمة أو المحقق الإعلان بالحضور بأي وسيلة اتصال حديثة.
3 ـ الموافقة على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع مراسيم بقوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ورفعهم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
تهنئة اللاعب فيصل سرور بفوزه بذهبية ضمن «الألعاب البارالمبية»
أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه إلى اللاعب فيصل سرور بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) يوم الجمعة الماضي ضمن دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، مشيدا بهذا الانجاز الرياضي والذي يؤكد قدره الشباب الكويتي لاسيما من فئة ذوي الهمم على تجاوز كل الصعاب وتحقيق النتائج المشرفة التي تساهم في رفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية.
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