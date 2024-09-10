تسريع العمل في مشروع T2

MENAFN - Al-Anbaa) أكد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروع مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد T2) باعتباره أحد المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد.

ووجه سمو الشيخ أحمد العبدالله الجهات الحكومية المعنية، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها سموه لمشروع مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد T2) مع الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بضرورة التعاون مع وزارة الأشغال العامة لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ولتسريع وتيرة العمل به بهدف تحقيق التقدم المستمر في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفق الجدول الزمني المحدد لتشغيله.

وشدد سموه على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الذي يعد نقلة نوعية في مجال النقل الجوي للكويت.

من جانبه، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، الذي أجاز تعديل عملية التوثيق الإلكتروني من خلال وسائل الاتصال الحديثة دون الحاجة لحضور الشخص بنفسه أمام الموثق في وزارة العدل.

كما وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إطالة ميعاد الطعن بالاستئناف إلى ثلاثين يوما، كما أجاز للمحكمة أو المحقق الإعلان بالحضور بأي وسيلة اتصال حديثة.





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سموه قام بجولة تفقدية للمشروع مع الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

رئيس الوزراء: تذليل جميع المعوقات أمام مشروع مبنى الركاب الجديد T2 والعمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد



تعديل عملية التوثيق الإلكتروني من خلال وسائل الاتصال الحديثة دون الحاجة لحضور الشخص بنفسه أمام الموثق في وزارة العدل

المجلس وافق على إطالة ميعاد الطعن بـ «الاستئناف» إلى ثلاثين يوماً وأجاز للمحكمة أو المحقق الإعلان بالحضور بأي وسيلة اتصال حديثة

اعتماد محضر «اللجنة العليا للجنسية» المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالغش والتزوير الموافقة على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد T2) برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بما يلي:

أكد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية مشروع مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد T2) باعتباره أحد المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد.

ووجه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية وذلك خلال جولة تفقدية قام بها سموه لمشروع مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب الجديد T2) مع أخواته وإخوانه الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بضرورة التعاون مع وزارة الأشغال العامة لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ولتسريع وتيرة العمل به بهدف تحقيق التقدم المستمر في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وفق الجدول الزمني المحدد لتشغيله.

وفي هذا الصدد، قدمت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان عرضا مرئيا حول آخر المستجدات والتطورات بشأن الموقف التنفيذي للمشروع، مؤكدة أن الاهتمام بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد يقع على رأس الأولويات لدى الحكومة من خلال انتهاج أفضل المعايير في مجال الطيران المدني، معتبرة مشروع «مبنى الركاب الجديد T2» من المشاريع الذكية ويتميز المبنى بوجود أنظمة وخدمات حديثة ذات جودة عالية.

كما قدم رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود عرضا مرئيا بشأن تشغيل مبنى الركاب الجديد T2 بما يتوافق مع الأنظمة الدولية والوصول إلى جاهزية التشغيل الكامل للمبنى.

وأشاد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بجهود وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود وجميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع من الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الذي يعد نقله نوعية في مجال النقل الجوي لدولة الكويت.

من جانب آخر، أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الأسبوع الماضي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تأتي استكمالا لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ولتفعيل مستوى التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

كما أحاط مجلس الوزراء علما بلقائه خلال هذه الزيارة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك لقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تم من خلالها بحث الروابط التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون والعمل المشترك بينهما.

من جهته، أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين ورسخت أواصر الأخوة بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

من جهة اخرى، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط السابق د.عماد العتيقي على جهوده المخلصة التي بذلها أثناء توليه مهام مسؤولياته، وذلك بعد صدور مرسوم رقم 153 لسنة 2024 بقبول استقالته يوم الأحد الماضي، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشاريع مراسيم بقوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية ومنها:

1 ـ الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، الذي أجاز تعديل عملية التوثيق الإلكتروني من خلال وسائل الاتصال الحديثة دون الحاجة لحضور الشخص بنفسه أمام الموثق في وزارة العدل.

2 ـ الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إطالة ميعاد الطعن بالاستئناف إلى ثلاثين يوما، كما أجاز للمحكمة أو المحقق الإعلان بالحضور بأي وسيلة اتصال حديثة.

3 ـ الموافقة على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع مراسيم بقوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ورفعهم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

تهنئة اللاعب فيصل سرور بفوزه بذهبية ضمن «الألعاب البارالمبية»

أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه إلى اللاعب فيصل سرور بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) يوم الجمعة الماضي ضمن دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، مشيدا بهذا الانجاز الرياضي والذي يؤكد قدره الشباب الكويتي لاسيما من فئة ذوي الهمم على تجاوز كل الصعاب وتحقيق النتائج المشرفة التي تساهم في رفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية.