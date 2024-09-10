الكهرباء تلجأ إلى القطع المبرمج مجددا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دارين العلي
لجأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس مرة أخرى الى القطع المبرمج للتيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية، وذلك حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية وبسبب إجراءات الصيانة الطارئة لبعض وحدات توليد الكهرباء.
وبالإضافة إلى المناطق الزراعية، فقد طال القطع أجزاء من المناطق السكنية في عبدالله المبارك والجابرية ومدينة صباح الأحمد السكنية والنهضة والأندلس والصليبخات والشويخ السكنية والشامية والفروانية والجهراء.
وقد استقر المؤشر الكهربائي أمس في المنطقة الحمراء لساعات طويلة من النهار، حيث تجاوزت الأحمال الـ 16 ألف ميغاواط من قبل بداية وقت الذروة حتى ساعة متأخرة، في حين بلغت أقصى الأحمال 17100 ميغاواط.
وقالت مصادر ان الوزارة اضطرت الى القطع المبرمج بسبب خروج وحدتين عن الخدمة للصيانة الطارئة في محطتي الصبية والزور الجنوبية بقدرة إنتاجية نحو 350 ميغاواط.
ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يوم أمس والذي بلغ 49 مئوية ساهم في رفع الاستهلاك وبالتالي أدى إلى الدخول في إجراء القطع المبرمج لتخفيف الضغط على الشبكة والمحافظة على المنظومة الكهربائية.
ودعت المصادر مجددا إلى الترشيد والتقيد بالإرشادات الخاصة مع بداية موسم المدارس وبدء تشغيل المكيفات فيها واتباع إرشادات وزارة الكهرباء والماء في هذا الشأن لتخفيف الضغوط على الشبكة.
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