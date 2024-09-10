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الكهرباء تلجأ إلى القطع المبرمج مجددا

9/10/2024 7:21:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
لجأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس مرة أخرى الى القطع المبرمج للتيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية، وذلك حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية وبسبب إجراءات الصيانة الطارئة لبعض وحدات توليد الكهرباء.
وبالإضافة إلى المناطق الزراعية، فقد طال القطع أجزاء من المناطق السكنية في عبدالله المبارك والجابرية ومدينة صباح الأحمد السكنية والنهضة والأندلس والصليبخات والشويخ السكنية والشامية والفروانية والجهراء.
وقد استقر المؤشر الكهربائي أمس في المنطقة الحمراء لساعات طويلة من النهار، حيث تجاوزت الأحمال الـ 16 ألف ميغاواط من قبل بداية وقت الذروة حتى ساعة متأخرة، في حين بلغت أقصى الأحمال 17100 ميغاواط.
وقالت مصادر ان الوزارة اضطرت الى القطع المبرمج بسبب خروج وحدتين عن الخدمة للصيانة الطارئة في محطتي الصبية والزور الجنوبية بقدرة إنتاجية نحو 350 ميغاواط.
ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يوم أمس والذي بلغ 49 مئوية ساهم في رفع الاستهلاك وبالتالي أدى إلى الدخول في إجراء القطع المبرمج لتخفيف الضغط على الشبكة والمحافظة على المنظومة الكهربائية.
ودعت المصادر مجددا إلى الترشيد والتقيد بالإرشادات الخاصة مع بداية موسم المدارس وبدء تشغيل المكيفات فيها واتباع إرشادات وزارة الكهرباء والماء في هذا الشأن لتخفيف الضغوط على الشبكة.

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