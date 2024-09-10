الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم طولكرم ويجبر معظم سكانه على إخلائه

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN/واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عدوانها على مخيم طولكرم، وخلفت دمارا شاملا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة إن هناك عدوان وتهجير قسري بحق مخيم طولكرم يجري الآن، وإن هذه المرة من أصعب الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال، إذ أجبرت معظم سكان المخيم على الخروج من منازلهم بدءا من "حارة المقاطعة" جنوبا وحتى "حارة المدارس" شمالا، في نزوح قسري غير معروف المصير.

وأضاف سلامة أن قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية داهمت المنازل وبثت الخوف والرعب في نفوس الأطفال والنساء، وأجبرتهم على مغادرتها، واستولت على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بالمواطنين، وحولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية ونقاط لقناصتها.

وأوضح أن الاحتلال أحرق عددا من المنازل بعد أن غادرها أصحابها قسرا، وهدم بعضها بجرافاته التي دمرت وجرفت الشوارع والبنية التحتية المدمرة من الاقتحامات السابقة، في خطوة تهدف لتدمير ما تبقى من المخيم وجعله غير قابل للحياة والسكن.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان، واستخدمت بعضهم دروعا بشرية في أزقة المخيم.

وطالت عمليات التجريف البنية التحتية وممتلكات المواطنين في حارات: حمام، والشهداء، والمقاطعة، والربايعة، والبلاونة، والغانم، والمدارس.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها العسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأعلنت مديرية أوقاف طولكرم عن فتح عدد من المساجد في المدينة وضواحيها (ذنابة، واكتابا، وشويكة) لاستقبال من تقطعت بهم السبل بسبب اقتحام الاحتلال للمدينة ومخيمها.

وداهمت قوات الاحتلال مركز العودة في مخيم طولكرم، واحتجزت طاقم العاملين فيه وعددهم ستة أشخاص، وحولته إلى ثكنة عسكرية ونشرت القناصة على نوافذه.

وفي تطور لاحق، تم إخلاء الطاقم التعليمي وعدد من طالبات مدرسة طولكرم الأساسية في مخيم طولكرم، بعد حصارهم لساعات طويلة داخل المدرسة، في ظل الانتشار المكثف لقوات الاحتلال داخل حارات المخيم،

كما تم إخلاء عدد من أطفال روضة "فلة" بعد عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم عقب اقتحام الاحتلال المدينة ظهر اليوم، وقد تم احتجازهم في صيدلية مستشفى الشهيد ثابت الحكومي.

وتحاصر آليات الاحتلال مستشفيي الإسراء التخصصي والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وتعرقل عمل طواقم مركبات الإسعاف، وتوقف المرضى والمواطنين خلال دخولهم إليهما أو خروجهم منهما، وتدقق في هوياتهم وتخضع بعضهم للاستجواب.

واستشهد مواطنان في وقت سابق من اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة بوصول الشهيد أحمد مجدوبة (24 عاما) إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وشهيدة إلى مستشفى الإسراء، متأثرين بإصابتيهما برصاص قوات الاحتلال، كما أصيب 10 مواطنين بجروح، بينهم إصابة خطيرة.

وحاصرت قوات الاحتلال مركز الإسعاف التابع لجمعية الهلال الأحمر في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، قبل أن يداهم جنود الاحتلال المقر، ويحتجزوا طواقم الإسعاف.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت ظهر اليوم المدينة من جهتها الغربية، وطالبت عبر مكبرات الصوت أصحاب المحال التجارية بإغلاق محلاتهم ومغادرة الأسواق، ما تسببت في حدوث أزمات مرورية خانقة، بالتزامن مع انتشار الاحتلال عند مداخل المدينة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة، كما اقتحمت مخيم طولكرم وشرعت بتجريف البنية التحتية، وأغلقت مداخل حارة الغانم بالسواتر الترابية