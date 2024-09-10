بلينكن: مقتل أميركية في احتجاج بالضفة الغربية غير مبرر ولم يسبقه استفزاز

(MENAFN
- Palestine News Network
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لندن /PNN/قال وزير
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن "مقتل أميركية في احتجاج بالضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي غير مبرر ولم يسبقه استفزاز".
وتابع بلينكن في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية بريطانيا، أن هذا الحادث "يظهر أن قوات الأمن الإسرائيلية بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات الأساسية في قواعد الاشتباك الخاصة بها".
من جهته، قال البيت الأبيض في بيان، إنه "سيراقب عن كثب التحقيق الجنائي الإسرائيلي" في استشهاد المتضامنة الأميركية التركية ايسينور ايجي في بلدة بيتا جنوب نابلس يوم الجمعة الماضي.
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