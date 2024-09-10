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بلينكن: مقتل أميركية في احتجاج بالضفة الغربية غير مبرر ولم يسبقه استفزاز

9/10/2024 7:15:14 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن /PNN/قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن "مقتل أميركية في احتجاج بالضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي غير مبرر ولم يسبقه استفزاز".

وتابع بلينكن في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية بريطانيا، أن هذا الحادث "يظهر أن قوات الأمن الإسرائيلية بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات الأساسية في قواعد الاشتباك الخاصة بها".

من جهته، قال البيت الأبيض في بيان، إنه "سيراقب عن كثب التحقيق الجنائي الإسرائيلي" في استشهاد المتضامنة الأميركية التركية ايسينور ايجي في بلدة بيتا جنوب نابلس يوم الجمعة الماضي.


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