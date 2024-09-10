ارتفاع ضغط الدم يسبب العمى
التاريخ
9/10/2024 7:14:52 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الجمعية الألمانية لارتفاع ضغط الدم أن ارتفاع ضغط الدم ينطوي على مخاطر جسيمة على العين، إذ يتسبب في تدهور سريان الدم ويشكل عبئاً على الأوعية الدموية الدقيقة ويتسبب في تكوّن الجلطات، ما قد يؤدي إلى تلفيات جسيمة بالشبكية، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالعمى.
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