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ارتفاع ضغط الدم يسبب العمى

9/10/2024 7:14:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الجمعية الألمانية لارتفاع ضغط الدم أن ارتفاع ضغط الدم ينطوي على مخاطر جسيمة على العين، إذ يتسبب في تدهور سريان الدم ويشكل عبئاً على الأوعية الدموية الدقيقة ويتسبب في تكوّن الجلطات، ما قد يؤدي إلى تلفيات جسيمة بالشبكية، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالعمى.

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