بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة في أبوظبي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP عن تنظيم منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو بداية من بعد غدٍ الجمعة في مبادلة أرينا، أبوظبي.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة ضمن أجندة بطولات الموسم وتشهد إقبالاً ملحوظاً من نخبة اللاعبين في الدولة والمنطقة ومختلف دول العالم وعبر جميع الفئات، بدءاً من الناشئين والشباب ووصولاً إلى فئات الهواة والمحترفين والأساتذة. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في المنافسات أكثر من 1700 ولاعبة قادمين من أكثر من 50 دولة.

وتعد البطولة واحدة من أهم البطولات على الأجندة القارية والدولية لرياضة الجوجيتسو، حيث إنّها تسهم في رفع تصنيف اللاعبين المشاركين وفقاً للنظام المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، وبالتالي منحهم فرصة الوصول إلى قائمة أفضل 100 لاعب ولاعبة في التصنيف، فضلاً عن الفوز بباقة سفر للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتعزيز فرصهم بالفوز بجوائز أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((تعكس استضافة بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو رؤية الاتحاد في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها العاصمة العالمية للجوجيتسو ومصنع الأبطال من كل بقاع العالم، وتؤكد مجدداً قدرتها الاستثنائية وتفوقها في تنظيم فعاليات رياضية عالمية السمات. كما تتيح البطولة في الوقت نفسه الفرصة أمام أبطالنا الإماراتيين لاكتساب خبرات جديدة وتطوير أدائهم ورفع جاهزيتهم قبل الاستحقاقات الكبرى)).

وأضاف: ((بينما يقترب موعد انطلاق مجموعة من البطولات الدولية المهمة، وعلى رأسها النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تأتي بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو في توقيت مهم كونها تشكل محطة نموذجية للاستعداد لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث تحتضن عدداً كبيراً من اللاعبين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، وتمتلك جميع المواصفات الفنية المطلوبة التي تسهم في تعزيز قدرات اللاعبين وإعدادهم لتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة)).

وقال طارق عمر البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP: ((تأتي هذه البطولة في توقيت حاسم للاعبين الراغبين في تعزيز تصنيفهم العالمي، حيث تشكل بطولة آسيا فرصة ثمينة للساعين إلى التألق في هذا الموسم الاستثنائي من البطولات المحلية والدولية التي تنظمها الرابطة)).

وأضاف: ((تحتل البطولة حيزاً مهماً خصوصاً أنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات 1400 نقطة تصنيفية)).

وتنطلق البطولة بمنافسات فئات الناشئين والشباب بعد غدٍ، يلي ذلك منافسات فئات الهواة والأساتذة، في حين يشهد اليوم الختامي منافسات فئة المحترفين.