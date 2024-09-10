الحمرية يكرّم بطل الشراع الحديث عادل خالد ويشيد بإنجازاته

(MENAFN
- Al-Bayan)
خص حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية نجم النادي عادل خالد، لاعب فريق الحمرية الأولمبي للشراع الحديث، بتكريم مستحق، وذلك عقب تألقه تتويجه بعدد من الميداليات والألقاب محلياً وخارجياً.
وتم التكريم بحضور سالم الخيال عضو مجلس إدارة النادي، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، والكابتن نجيب باشا مدرب فريق الحمرية للشراع الحديث.
وأكد الشامسي أن تكريم عادل خالد، مستحق، نظير التألق الذي بصم عليه اللاعب في البطولات الدولية، في المغرب والسويد وألمانيا، بتحقيقه 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.
كما أشاد حميد الشامسي بفريق العمل من كوادر إدارية وفنية، مجدداً دعم مجلس إدارة النادي للاعبين المميزين من أجل الارتقاء دائماً باسم نادي الحمرية في المحافل الوطنية والدولية.
وقدم اللاعب عادل خالد الشكر لمجلس إدارة نادي الحمرية على التكريم، مشيراً إلى أنه يبرز مدى اهتمام المجلس برئاسة حميد الشامسي، بالرياضة والرياضيين في النادي.
MENAFN10092024000110011019ID1108659610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.