الحمرية يكرّم بطل الشراع الحديث عادل خالد ويشيد بإنجازاته

خص حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية نجم النادي عادل خالد، فريق الحمرية الأولمبي للشراع الحديث، بتكريم مستحق، وذلك عقب تألقه تتويجه بعدد من الميداليات والألقاب محلياً وخارجياً.

وتم التكريم بحضور سالم الخيال عضو مجلس إدارة النادي، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، والكابتن نجيب باشا مدرب فريق الحمرية للشراع الحديث.

وأكد الشامسي أن تكريم عادل خالد، مستحق، نظير التألق الذي بصم عليه اللاعب في البطولات الدولية، في المغرب والسويد وألمانيا، بتحقيقه 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.

كما أشاد حميد الشامسي بفريق العمل من كوادر إدارية وفنية، مجدداً دعم مجلس إدارة النادي للاعبين المميزين من أجل الارتقاء دائماً باسم نادي الحمرية في المحافل الوطنية والدولية.

وقدم اللاعب عادل خالد الشكر لمجلس إدارة نادي الحمرية على التكريم، مشيراً إلى أنه يبرز مدى اهتمام المجلس برئاسة حميد الشامسي، بالرياضة والرياضيين في النادي.