انخفاض المعدل التهديفي للدور الأول لكأس «ADIB»

جاءت نتائج الدور الأول من بطولة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((ADIB))) منطقية ووفقاً للتوقعات بعد تأهل أندية شباب الأهلي والعين والنصر والجزيرة وبني ياس، وشهدت تسجيل 36 هدفاً في 12 بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة.

لكن رغم هذا الكم الكبير من الأهداف في بداية مشوار البطولة، إلا أن المعدل التهديفي انخفض مقارنة بالدور الأول من كأس ((ADIB)) في الموسم الماضي، والذي شهد تسجيل 55 هدفاً بمعدل 4.5 أهداف في المباراة.

وبخلاف ما اعتادت عليه الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، غابت النتائج الكبيرة في تمهيدي البطولة على عكس المواسم السابقة خصوصاً الموسم الماضي، إذ كان أكبر فوز خلال الدور الأول فوز بني ياس على دبا الحصن 4-2 في الذهاب، و3-0 في الإياب، بينما تأهل الشارقة لربع النهائي بتخطي خورفكان بالفوز 1-0 ذهاباً و2-1 في الإياب.

ونجح النصر في تجاوز العروبة بالفوز في مباراة الإياب 2-1 بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، فيما تخطى شباب الأهلي، عجمان بالفوز 2-0 بعد التعادل في المباراة الأولى 1-1، وتمكن العين من الفوز على كلباء 6-3 بمجموع المباراتين، أما الجزيرة فكان الفريق الوحيد المتأهل لربع النهائي الذي تعرض للخسارة بعد هزيمته 1-2 أمام البطائح على ملعب الأخير في الإياب، مستفيداً من فوزه ذهاباً 3-1.

وبرز فريق بني ياس كأكثر الفرق فاعلية في الدور الأول من المسابقة بتسجيله 7 أهداف، إلى جانب كونه الأكثر تسديداً على مرمى المنافس بـ 15 تسديدة بالتساوي مع الشارقة، فيما جاء النصر كأكثر الفرق استحواذاً على الكرة بمعدل استحواذ بنسبة 65 %.

وبدأ صراع الهدافين في البطولة مبكراً بعدما نجح 7 لاعبين في تسجيل هدفين في الدور الأول، وهم سردار أزمون لاعب شباب الأهلي، يوسف نياكاتيه مهاجم بني ياس، لازار ماركوفيتش ((بني ياس))، سيكو بابا ((العين))، أناتولي بيرتراند ((البطائح))، كايو لوكاس ((الشارقة))، رامون ميريز ((الجزيرة)).

وتقام في الدور ربع النهائي للبطولة مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلتقي الوحدة حامل لقب النسخة الأخيرة، والذي جنبته القرعة المشاركة في الدور الأول، فريق الشارقة، ويلعب شباب الأهلي مع النصر في ديربي ناري، بينما تأهل بني ياس لمواجهة الوصل الذي يشارك من ربع النهائي بصفته بطل دوري أدنوك الموسم الماضي، فيما تشهد المواجهة الرابعة والأخيرة في ربع النهائي لقاءً قوياً يجمع بين العين والجزيرة.

وبحسب مسار قرعة البطولة، يواجه الفائز من مباراة الوحدة والشارقة، الفائز من شباب الأهلي والنصر في نصف النهائي، بينما يلعب الفائز من الوصل وبني ياس مع المتأهل من العين والجزيرة.

ويقام الدوران ربع النهائي ونصف النهائي من مباراتين ذهاباً وإياباً بنظام البطولة العام الماضي نفسه، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد تحدده رابطة المحترفين لاحقاً.