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سالموني ثالث لاعب أرجنتيني يرتدي قميص العين

9/10/2024 7:14:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي العين رسمياً تعاقده مع الأرجنتيني فيليبي سالموني، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد قادماً من فريق غواراني الباراغواياني، وهو اللاعب الثالث من الجنسية الأرجنتينية الذي يتعاقد معه العين خلال 3 سنوات بعد جوانكا، وماتياس سنابريا، ويلعب في مركز الظهير الأيسر ويتميز بالمهارة والسرعة والعرضيات المتقنة، وسيرتدى اللاعب القميص رقم 24، ويتوقع ظهوره بالقميص البنفسجي في مباراة العين والسد القطري المقررة 16 من الشهر الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد في استهلالية مشوار العين بدوري أبطال آسيا للنخبة.

طلب

وعلمت ((البيان)) أن التعاقد مع سالموني جاء بناءً على رغبة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، وبذلك تصل الصفقات التي أبرمها النادي العيناوي هذا الصيف إلى 16 صفقة أغلبها للاعبين صغار السن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، في إطار استراتيجية النادي القائمة على تأمين مستقبل الفريق، وبذلك تتعدد خيارات المدرب كريسبو، في اختيار التشكيلة المناسبة خلال التحديات المقبلة، والتي ينافس فيها العين على 6 بطولات على الأقل منها 3 خارجية.

تفاعل

وتفاعلت جماهير العين مع خطوة التعاقد مع اللاعب سالموني خلال منصات التواصل الاجتماعي، معبرة عن سعادتها، ومشيدة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة العيناوية، وطالبت بالمزيد من الصفقات قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم خطوط الفريق الثلاثة، إذ يحتاج العين للاعب ارتكاز ليكون احتياطياً للكوري الجنوبي بارك، وظهير أيمن بديلاً لبندر الأحبابي، ومهاجم صريح ليكون احتياطياً للهداف التوغولي لابا كودجو.

وحتى الآن يمضي العين بخطى ثابتة في منافسات هذا الموسم، حيث خاض 4 مباريات فاز في 3 وتعادل في مباراة ولم يخسر، وتأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل 14 هدفاً، مقابل 7 أهداف ولجت مرماه، ويأمل أنصار الفريق في متابعة مرحلة النتائج الجيدة، على المستويين الداخلي والخارجي، والعودة إلى منصات التتويج المحلية بعد غيابه الموسم السابق وخروجه دون أي بطولة محلية، ويخوض الفريق 3 مباريات مهمة في شهر سبتمبر الحالي، فبالإضافة لمباراته أمام السد القطري بالبطولة الآسيوية للنخبة الاثنين المقبل، سيلعب بعدها بأسبوع أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس القارات، فيما يواجه الوصل 29 سبتمبر لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

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