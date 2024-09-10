نجوم غادروا سماء «المحترفين» واستقروا بأندية «الهواة»

تجسدت مقولة ((دوام الحال من المحال)) حرفياً على عدد من النجوم، الذين خطفوا الأنظار خلال مواسم مضت المحترفين، وكانوا أنشودة ونغمة على شفاه الجمهور، قبل أن يتجه عدد من هؤلاء اللاعبين هذا الموسم نحو دوري ((الهواة))، لمواصلة مشوارهم الكروي، والذود عن قمصان أندية دوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق يوم 14 الجاري، بمشاركة 15 فريقاً.

نصيب الأسد

نال فريق الإمارات الهابط حديثاً لدوري الهواة نصيب الأسد بضم أكبر عدد من اللاعبين من أصحاب الخبرات، على رأسهم ثنائي كلباء يعقوب البلوشي وعمر الخديم، إلى جانب إبراهيم المسماري، البطائح السابق، والغاني بنجامين ايم، لاعب الجزيرة وخورفكان، فيما انضم محمد فوزي لاعب النصر السابق، وحسن يوسف نجم كلباء إلى اللاعب المخضرم عيسى راشد، كابتن فريق العربي القيواني والنجم السابق للوصل، والذي يجدد ولاءه لممثل أم القيوين للموسم الثالث في مسيرة اللاعب مع النادي، بعد أن قاد فريق حتا قبل موسمين للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وتمكن الظفرة من ضم أحمد العطاس، لاعب الجزيرة السابق، وريان يسلم نجم العين، وزكريا محمد قادماً من كلباء.

وظفر يونايتد بخدمات المدافع الصلد فارس جمعة، الذي وقع على عقد ((سماوي الهواة))، والذي يعد مفاجأة مسابقة دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي والطامح هذا الموسم إلى خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين.

واختار طارق أحمد نجم شباب الأهلي والنصر التوقيع لفريق دبا الفجيرة ((النواخذة))، وخلفان النوبي لاعب شباب الأهلي، فيما انتقل إسماعيل الحمادي لفريق الحمرية.

بدوره أكد علي خميس، المحلل الرياضي، أن العمر يعتبر مجرد رقم لدى بعض اللاعبين، مشيراً إلى أن استمرارية كل لاعب مرهون بمدى عطائه وجاهزيته البدنية والفنية، لافتاً إلى أن دوري الدرجة الأولى بات لا يقل مستوى عن دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد انضمام هذا العدد من النجوم، وأضاف: أتوقع أن تكون المباريات على درجة عالية من الأهمية، فضلاً عن المتابعة الجماهيرية، ونوه بأن الأنظار ستتجه نحو النجوم القادمين من دوري المحترفين في إحداث النقلة المتوقعة في دوري الهواة، مشيراً إلى أن وجود إسماعيل الحمادي، وراشد عيسى، وطارق أحمد، ومحمد فوزي، وفارس جمعة، وغيرهم من اللاعبين، الذين انضموا لفرق الهواة سيجعل المسابقة على سطح صفيح ساخن.