منصور الفلاسي: العميد «براند» جاذب للشركات الكبرى

وقع نادي النصر اتفاقية رعاية جديدة للفريق الأول مع شركة ((نيكسن)) الكورية أحد رعاة مانشستر سيتي لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم، أول من أمس، في مقر نادي النصر، بحضور منصور الفلاسي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ويونسوك لي، المدير العام لشركة نيكسن، ونورة الجسمي، عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وهيثم عبدالرحمن الخاجة، المدير التنفيذي للشركة.

قاعدة متنوعة

وأعرب منصور الفلاسي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وانضمام شركة ((نيكسن)) إلى قائمة رعاة نادي النصر، وقال: نادي النصر يستحق مثل هذه الرعايات الكبيرة، ((نيكسن)) شركة مرموقة ومعروفة، وهي من الرعاة الأساسيين في نادي مانشستر سيتي، ونتشرف بانضمامها إلى قائمة رعاة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليصبح أول نادٍ ترعاه الشركة على مستوى الشرق الأوسط، وهذا يحسب لنادي النصر باعتباره ((براند)) جاذباً للشركات الكبرى، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة مع شركائنا، وفخورون بهذه الرعاية.

وأوضح الفلاسي أن رعاية شركة ((نيكسن)) الكورية التي تتخذ من دبي مقراً لها يؤكد دور القطاع الخاص في دعم الأندية ورعايتها، هدفنا مد جسور تواصل مع شركائنا، وإرساء أسس راسخة وقوية لشراكات مستدامة وقوية ذات مدى طويل، وتحقيق الاستدامة المالية لنادي النصر، وهو الهدف الذي أنشأت من أجله شركة الاستثمار، وقال: رعاية النادي من شركة نيكسن، ستسهم في مواصلة تنويع قاعدة رعاة النادي في مختلف المجالات، ونحن متفائلون بأن يثمر هذا التعاون الكثير من النجاحات في المستقبل.

هدف

من جهته، قال يونسوك لي: ((إن نادي النصر هو أقدم الأندية في الإمارات، وإن الرعاية لنادٍ عريق مثله بهدف الوصول إلى شريحة واسعة من المتابعين للنادي وكرة القدم في الإمارات والمنطقة))، وقال: ((تفخر شركتنا برعاية نادي النصر، وتمثل هذه الاتفاقية بداية، ونحن نضع في الاعتبار توسيع آفاق التعاون مع النادي مستقبلاً)).