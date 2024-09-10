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«تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية» 23 فبراير المقبل

9/10/2024 7:14:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سباق ((تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية))، الذي يقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي عن عودته المرتقبة، وذلك بعد تسجيل رقم قياسي خلال موسم 2024 مع مشاركة أكثر من 2700 دراج في شوارع دبي.

وتعود النسخة 15 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية إلى مدينة إكسبو دبي، حيث تقام جميع الجولات التحضيرية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية. ومن المتوقع أن يكون موسم 2025 مميزاً بالنسبة لعشاق ركوب الدراجات الهوائية، حيث تتاح للمشاركين الفرصة للتنافس والتدرب ضمن سلسلة من الأحداث الرئيسية في الأشهر التي تسبق السباق المرتقب الكبير.

ويقام السباق الرئيسي، يوم الأحد 23 فبراير 2025 في مدينة إكسبو دبي ويعتبر حدثاً مؤهلاً لبطولة يو سي آي جران فوندو العالمية، والتي تستقطب الدراجين من جميع أنحاء العالم. ويتأهل المشاركون الذين جاؤوا ضمن أفضل 25 % ضمن الحدث في كل فئة عمرية إلى النهائيات التي تقام في لورن بأستراليا خلال أكتوبر 2025.

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