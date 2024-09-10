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«جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي» تدعو أبطال الأولمبياد للترشح

9/10/2024 7:14:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأت جائزة ((محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي)) إحدى ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) الدول العربية والرياضيين العرب الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024))، وثمّنت جهودهم الكبيرة التي توّجوها باعتلاء منصات التتويج في الحدث الرياضي العالمي الأكبر وتسجيل أسمائهم وأسماء دولهم في سجلات الإنجازات التاريخية في الدورة. ودعت الجائزة الفائزين الرياضيين من الدول العربية للترشح للفوز بالجائزة في دورتها الثالثة عشرة، التي بدأت في استلام الترشيحات لأصحاب الإنجازات الفردية والجماعية والمؤسسية، حيث تولي الجائزة تقديراً كبيراً للفائزين في الدورات الأولمبية والدورات البارالمبية والتي تمثل قمة التنافس الرياضي وتعد حدثاً كبيراً يُقام مرة واحدة كل 4 سنوات، وقد تم تكريم العديد من الأبطال الفائزين بالميداليات في الدورات الأولمبية والبارالمبية خلال دورات الجائزة منذ دورتها الأولى عام 2009.

إنجازات

حققت الرياضة العربية إنجازات جيدة خلال دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية ((باريس 2024))، حيث أحرز الرياضيون والرياضيات 17 ميدالية في الألعاب الأولمبية في باريس من بينها ذهبيتان وفضية وبرونزية للبحرين، وذهبيتان وبرونزية للجزائر، وذهبية وفضية وبرونزية لكل من مصر وتونس، وذهبية وبرونزية للمغرب، وفضية للأردن، وبرونزية لقطر، فيما فاز الرياضيون العرب بحصيلة مميزة من الميداليات في دورة الألعاب البارالمبية في باريس بلغت 55 ميدالية متنوعة، وقد حلّت الجزائر في مقدمة الدول العربية مع إحرازها 6 ميداليات ذهبية من أصل 11 ميدالية، فيما حلّت تونس في المرتبة الثانية عربياً مع فوزها بخمس ذهبيات، وحلّت المغرب في المرتبة الثالثة مع مستوى العرب مع حصول رياضييها ورياضياتها على ثلاث ميداليات ذهبية من بين 15 ميدالية من كل الأنواع ولمختلف الرياضات.

تتويج

وضمت قائمة المتوجين بالميداليات مصر التي بلغت حصيلة مشاركتها 7 ميداليات توزعت على ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، والأردن بثلاث ميداليات، اثنتين منها من الذهب وواحدة برونزية، والعراق برصيد 5 ميداليات هي ذهبية وفضية وثلاث برونزيات، والكويت بميدالية ذهبية وأخرى برونزية، والسعودية برصيد ذهبية واحدة. يمكن للرياضيين الأفراد من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين الترشح للفوز بالجائزة إلى جانب الفرق والمؤسسات على مستوى دولة الإمارات وعلى مستوى الدول العربية، كما يمكن للمؤسسات الدولية التنافس للفوز بالجائزة على المستوى العالمي.

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